Modelo montes-clarense com fama internacional, Bárbara Fialho escolheu a tradicional Igreja dos Morrinhos, em Montes Claros, para dizer sim ao empresário Rohan Marley, filho da lendário cantor jamaicano Bob Marley.

Bárbara vai usar modelo assinado pela estilista montes-clarense Ley Lopes. A cerimônia, cercada de mistério, é aguardada com expectativa pelos montes-clarenses e principalmente pelos moradores da região onde será realizada a cerimônia, restrita a 50 convidados –segundo informações, apenas para os familiares.

Um morador declarou à reportagem de O NORTE que a movimentação no local é intensa desde o último domingo, quando vazou a informação do casamento. A presença de Bárbara no local na tarde de domingo gerou curiosidade e todos agora querem ver de perto a filha famosa de Montes Claros.

A modelo foi fotografada pela revista “Vogue” auxiliando nos cuidados com o jardim da igreja, inaugurada em 14 de setembro de 1886. Da edificação simples e rústica, descortina uma vista privilegiada de toda a cidade. O local se tornou uma opção para as cerimônias mais reservadas.

Rohan Marley é o único dos sete filhos do cantor que não se enveredou para a carreira artística. Empresário do ramo de grãos de café e jogador de futebol americano, conheceu a modelo e cantora quando ela fez um dueto com o irmão músico Stephen Marley.

Em Montes Claros desde a semana passada, os noivos foram vistos no Mercado Central e em um clube da cidade, onde Rohan jogou futebol.

O horário do casamento está sendo guardado a sete chaves. Depois da cerimônia, haverá recepção na casa da modelo, que fica em um condomínio fechado e badalado da cidade.



CARREIRA

Bárbara Fialho iniciou a carreira aos 14 anos, quando fez um curso de modelos promovido pelo promotor de moda e colunista do jornal O NORTE, Giu Martins. Dali partiu para Belo Horizonte e depois conquistou o mundo, alcançando definitivamente a fama ao se tornar modelo da Victoria’s Secret.

Há seis anos Bárbara é o “The Body” (o corpo) da marca. Todas as roupas passam pelo seus 1,80m de altura e a obrigam a manter um peso aproximado de 55 quilos.

O jornalista Giu Martins disse estar feliz com o casamento de Bárbara. “Eu a conheci quando ela tinha 10 anos e a mãe dela esperou que ela chegasse aos 14 para fazer o curso conosco. Respeitamos este momento dela, que é restrito aos familiares, e continuamos torcendo pela sua felicidade. Nos falamos por telefone, assim que ela chegou a Montes Claros”, contou Giu.

Procurada pela reportagem, Ley Lopes não pode falar a respeito do vestido. Moradores contaram que as pessoas envolvidas nos preparativos na igreja tiveram que assinar um termo de compromisso para não divulgar imagens.

Entre os convidados estariam a modelo Gisele Bündchen, a cantora Elba Ramalho, o cantor Seu Jorge e Hugo Gloss, todos amigos da modelo. Um forte esquema de segurança estaria sendo montado no local para evitar transtornos.