Montes Claros poderá ter hortas urbanas. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Montes Claros lançou edital para financiamento da horticultura comunitária urbana. O recurso financia o preparo do terreno, aquisição de sementes e oferece orientação técnica e compra de adubos e insumos.

Os recursos são oriundos do Fundo Municipal do Meio Ambiente (Famma) e serão disponibilizados pelo Codema. O projeto exige que pelo menos metade da produção da horta seja doada e o restante poderá ser vendido para manutenção rotineira do espaço, após o período de vigência do projeto.

A iniciativa visa a implantação de horticultura comunitária urbana para gerar renda e qualidade de vida, além de estimular o consumo consciente dos alimentos. Serão disponibilizados R$ 40 mil, sendo, no máximo, R$ 10 mil para cada projeto, de acordo com o Chamamento do Marco Regulatório.

INSCRIÇÕES