Muita gente sonha em enriquecer. Em tempos de crise, mais ainda, o que costuma aumentar o número de apostas na loteria. Mas criar uma realidade financeira abundante não depende de sorte. É preciso, antes de tudo, virar a chave da consciência, das crenças que se tem sobre riqueza. A ideia é mudar o padrão vibracional para começar a atrair o dinheiro.

“A maioria de nós temos pontos de vista muito calcados na escassez. É como se estivéssemos sempre focados na falta e não nas possibilidades. Consciência da riqueza é mais do que criar, do que ter dinheiro. É tratar-se com carinho e respeito e vibrar positivamente, transformando-se num ímã que atrai dinheiro do universo”, explica a facilitadora certificada de Access Consciousness e coach Déborah Azevedo.

“Desadestradora de pessoas e parteira do saber”, como se denomina, a carioca é palestrante internacional, facilita cursos Brasil afora e usa as redes sociais para compartilhar ferramentas de apoio para quem busca mudar de vida. No próximo fim de semana, dará um curso em São Paulo, onde apontará caminhos para limpar padrões e crenças limitantes que bloqueiam, segundo ela, a prosperidade em diversas áreas.

“Quando se tem consciência de riqueza, cria-se dinheiro do ponto de vista energético. E o universo nos reverencia com cuidado e atenção. As coisas vão chegando”, garante.



NOVO MINDSET

Fundador e presidente do Instituto Brasileiro de Coaching (IBC), José Roberto Marques também defende uma mudança de mentalidade para que seja criada a riqueza que se deseja ter. Master coach sênior e trainer, diz que apenas com uma mudança de mindset (mentalidade) é possível deixar de lado crenças que nos paralisam e nos impedem de perceber o universo de enxergar possibilidades, de pensar e agir como se já fôssemos ricos.

“Grandes conquistas têm origem em um pensamento, uma ideia, uma perspectiva, um ponto de vista, mas sempre serão geradas por atitudes. O que passa pela sua mente tem muito poder, mas o que manifesta poder é a ação”, explica, lembrando que o tempo do sonho não deve ser distante demais do tempo da ação. “Quanto mais você demora a agir, mais o sonho se torna devaneio distante e complexo de se realizar”.

Ainda segundo o presidente do IBC, prosperidade tem relação direta com os conceitos de abundância e riqueza, já que todos têm o crescimento financeiro como produto final.

Coach e facilitador certificado de Access Consciousness, Robson Sereno é outro que aborda o tema do ponto de vista energético, mostrando que ser rico é “mais do que ter um bom saldo bancário”. Para ele, é preciso mudar os pontos de vista sobre dinheiro para, então, abrir espaço para uma realidade mais promissora.

“Muitos de nós vivemos para concluir um curso universitário, fazer um concurso e ganhar algo razoável para nos mantermos até a morte. Como seria nos jogarmos e permitirmos entrar num outro patamar? Talvez o grande empecilho seja a limitação. Precisamos perceber que escolhas são efêmeras”, defende.

Déborah Azevedo

Consciência da Riqueza: imersão que tem como propósito eliminar pontos de vista e crenças que criam limitação e escassez. Foi criado com o propósito de alavancar a vida financeira das pessoas e contribuir para que elas prosperem.

Local: Palácio Tangará, em São Paulo

Quando: 28 e 29 de setembro

Inscrições: bit.ly/2ko61e4



José Roberto Marques

Desperte seu Poder Interior: imersão de três dias em que serão abordadas técnicas de domínio de emoções voltadas para criação de uma nova realidade com prosperidade e abundância.

Local: Belo Horizonte

Quando: 13 a 15 de dezembro

Inscrições: ibccoaching.com.br



Robson Sereno

Workshop do Abuso Financeiro: o curso vai abordar a forma como cada pessoa se relaciona com o dinheiro, ajudando a destruir barreiras que impedem de ter uma vida plena, abundante e feliz.

Local: Rio de Janeiro

Quando: 26 de setembro

Inscrições: bit.ly/2mpamyn



Erico Rocha

Masterclass Day em BH: autor do treinamento Fórmula de Lançamento, o especialista em marketing digital vai ajudar os participantes a alavancarem as vendas pela internet ou criarem um negócio digital do zero.

Local: Expominas - Belo Horizonte

Quando: 12 e 13 de outubro

Inscrições: masterclassday.com.br/bh