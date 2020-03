A Aston Martin sempre foi reconhecida pela alta performance e sofisticação dos carros. Mas é preciso destacar que ter o espião James Bond como garoto-propaganda sempre ajudou a elevar a aura da marca. Agora, muito além do smoking impecável de 007, a Aston Martin se inspirou numa roupagem ainda mais radical: as formas do jato militar F/A-18 “Hornet” para elaborar o novo supercarro. Curiosamente, o caça é o veículo de outro bonitão da sétima arte: Tom Cruise, que encarna mais uma vez o oficial Pete Mitchell no novo Top Gun.

Oficialmente, o novo Aston Martin não tem vínculo direto com o filme. Mas fato é que o V12 Speedster é um supercarro exótico e com desempenho que não faz feio diante da máquina de guerra. Trata-se de um supercarro limitado em 88 unidades que teve a carroceria projetada com as soluções aerodinâmicas do caça norte-americano. O bólido construído sobre a base do DBS Superleggera removeu teto, para-brisas e janelas para dar lugar a uma carenagem bipartida em forma de gota, como o cockpit do jato.

A marca explica que foram necessários 12 meses para chegar ao modelo final, com uso abundante de materiais leves, como fibra de carbono, para garantir o máximo de rigidez a torção e baixo peso da carroceria. Por todos os cantos, há grafismos que remetem ao Hornet, avião de combate multiuso, capacitado para pousos e decolagens em porta-aviões, que substituiu o F-14 Tomcat.

O Speedster conta com suspensão totalmente independente, braços triangulares na traseira, amortecedores com ajuste de carga, freios de carbono-cerâmica 410 mm na frente e 360 mm, na traseira, além de rodas aro 21.

Debaixo do capô, obviamente, ele abriga um V12. A unidade 5.2 biturbo, de 48 válvulas, entrega 700 cv e 75,3 mkgf de torque. O bloco é acoplado a uma transmissão ZF de oito velocidades. Tudo isso garante ao Speedster uma aceleração de 0 a 100 km/h em 3,5 segundos e velocidade máxima de 300 km/h.

Se você não é o Tom Cruise, ou piloto da marinha americana, o V12 Speedster é o mais próximo que o amigo conseguirá chegar perto de um F/A-18 Hornet. Mas corra, pois são só 88 carros e nem mesmo James Bond conseguirá furar a fila.