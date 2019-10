O clima era de festa e muita expectativa. Todo mundo reunido na quadra do colégio Indyu em Montes Claros, na noite de quinta-feira, 3. Eram amigos, familiares e colegas de Lúcia Muniz, que foram acompanhar a emocionante final do The Voice.

Caçula entre os finalistas, a montes-clarense Lúcia Muniz, de 16 anos, (time Lulu) disputou com Willian Kessley de Goiânia, time Ivete; Ana Ruth, de Juazeiro do Norte (CE), time Iza e Tony Gordon, de São Paulo, time Michel Teló. Lúcia se apresentou ao som de "O Amor e o Poder", o maior sucesso da cantora Rosana, lançado em 1987.

Momentos antes, conversamos com a mãe da Lúcia, Cibele Demichelli, que reside no Rio de Janeiro. Falou sobre a visibilidade da filha.

“Ela já venceu! Aqui no Rio, onde nós andamos, ela é parada em cada quarteirão. As pessoas abordam pedindo fotografias. Até acho engraçado, porque se fosse antigamente, pediriam autógrafo, mas agora fazem selfie. Quando entramos no shopping, os vendedores também se aglutinam em torno dela, pedindo para fotografar e a gente acaba rindo muito disso tudo. O importante é que seu talento foi reconhecido, vai ser sempre essa menina encantadora. A Lúcia é puro amor. Digo mais, puro amor e talento”, diz Cibele Demichelli.

Nas redes sociais, muitos comentários a respeito da performance de Lúcia Muniz, como o da maestrina Maristela Cardoso, professora do Conservatório Estadual de Música Lorenzo Fernandes: “Lúcia Muniz é uma estrela, tem muito tempo pela frente, é bastante jovem e ao meu ver chegou ao topo”.

Emoção à parte dos mineiros, ao final o escolhido, com 36,62% dos votos, foi o paulista Tony Gordon, que tem mais de 30 anos de carreira. Cantou “O Portão”, de Roberto e Erasmo Carlos.