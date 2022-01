O projeto Missão Calebe é promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e reúne jovens dispostos a ajudarem a comunidade e aprenderem cidadania na prática, prestando ajuda em várias regiões do América do Sul, transformando as férias em oportunidade de auxílio comunitário e social.

A iniciativa conta com voluntários nas regiões Nordeste, Leste, Sudeste, Central e Sul do Brasil e em países como Peru, Equador, Chile, Argentina, Bolívia e Uruguai.

Pastor Sérgio Siqueira, coordenador para as regiões norte e noroeste de MG, explica que o projeto ocorre sempre nos meses de janeiro e julho de cada ano, quando as aulas estão suspensas, e tem o nome inspirado no personagem bíblico chamado Calebe, um líder hebreu que ficou marcado pela coragem demonstrada ao guiar o numeroso grupo sem saber exatamente quais perigos enfrentaria, mas, segundo a Bíblia, com profunda confiança em Deus.

“Missão Calebe chegou forte no norte e noroeste de Minas em 2022, são milhares de jovens e líderes da igreja envolvidos em ações para impactar com esperança e salvação a vida de outras milhares de pessoas. Em todo o nosso território são mais de 2 mil calebes divididos em 136 equipes realizando evangelismo, ações sociais, recreativas, reforma e limpeza de casas de famílias carentes. Os envolvidos também fizeram doação de alimentos, roupas e itens de higiene pessoal para famílias afetadas pelas enchentes, feira comunitária de saúde e beleza, palestras sobre estilo de vida, milhares de estudos bíblicos e séries de evangelismo”, relata Sérgio.

Calebes x esperança

Miqueias Souza Azevedo - Orçamentista e estagiário de Engenharia Civil, participa do projeto Missão Calebe na igreja adventista do bairro Santa Rita, em Montes Claros. Salienta que diante de tantos problemas, de um cenário cada vez mais complexo no mundo, a solução que a nossa sociedade espera só vem do alto.

“Ser convocado ao IDE, ou Seja, ser "Calebe" atualmente, é ter a missão de alertar a nossa comunidade de que temos esperança, temos solidariedade, temos vigor e disposição para ser uma igreja fora das quatro paredes. Na Missão Calebe da IASD Santa Rita 2, Tivemos a oportunidade de mobilizar a igreja em arrancada missionária distribuindo livros, convites e realizando pesquisas sobre o interesse de estudarem a bíblia conosco. Carro de som, brindes, palestras maravilhosas com o Edson Rodrigues, tem trazido aos 41 Calebes experiências espirituais que renovam o desejo de mostrar aos nossos amigos que nossa vida é bem melhor, quando aceitamos a Cristo”, assegura Miqueias.

Doações x Salinas

Miqueias lembra da oportunidade que ele e equipe tiveram, de ajudar encher um caminhão que foi para Salinas, com de donativos arrecadados pela ONG Corrente do Amor. Doações essenciais para famílias afetadas pelas chuvas.

“Vestir a camisa da Missão Calebe nos momentos que posso, é trabalhar poder pela salvação de outros, é saber que contribuo para conversão de amigos e vizinhos, que fora da Missão Calebe, talvez não seriam alcançados tão rapidamente”, finaliza Miqueias.