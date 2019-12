A magia do Natal chegou e com ela o espírito de solidariedade. Pessoas e instituições se juntam para fazer o bem. Neste sábado (7), o evento beneficente Yu-Gi-Oh Tranding Card Game será realizado em Montes Claros para arrecadar doações, que ajudarão o Lar das Velhinhas

O local escolhido para receber o encontro foi a Arena JD, que é um ponto de encontro para jogadores de Table Top – os jogos de mesa. A programação terá início às 14h com o formato de Torneio Suiço Avançado, e máximo de cinco partidas.

Os duelos serão em partidas de melhor de três - duas vitórias em três definirão o vencedor. A inscrição para os interessados será de cinco pacotes lacrados de alimentos não perecíveis, com o mínimo de 500 gramas. Podem ser doados todos os tipos de alimentos, com exceção do açúcar e do sal. Os donativos serão entregue ao Lar das Velhinhas - Centro Feminino de Longa Permanência.

Os duelistas usarão o pacote de alimento como aposta durante os enfrentamentos. Quem vencer, receberá o que foi apostado. O torneio terminará com o fechamento da quinta rodada. Ao final, para cada pacote que o duelista entregar, o prêmio será um booster- pacotes de cartas. Aquele que não entregar nenhum também ganhará prêmio de consolação.

Daniel Ribeiro é um dos organizadores e explicou o que levou a promover este tipo de programação. “O evento é uma forma que a loja, juntamente com a Konami - fabricante e dona da marca Yu-Gi-Oh - , tem de engajar a comunidade, principalmente os jogadores frequentadores do nosso espaço, para ajudarem os mais necessitados. No caso, tínhamos que escolher uma organização sem fins lucrativos, e escolhemos o Lar das Velhinhas”.

Ele ainda diz que torneios assim são realizados toda semana, mas desta vez com formato diferente uma vez que, ao fina, todos saem ganhando. “O mais bacana é que alguns jogadores entraram em contato e querem doar ainda mais alimentos do que o necessário para a inscrição, mesmo não recebendo mais pacotes de cartas por isso”, prosseguiu.

LAR DAS VELHINHAS

A casa de repouso Lar das Velhinhas de Montes Claros foi fundada em 8 de dezembro de 1922 e presta assistência à idosas, oferecendo abrigo, moradia e cuidados especiais. Hoje, são 63 assistidas – 25 delas não têm família.

O local ainda precisa de reformas e tem recebido todo o tipo de contribuição. A promotora de eventos Mara Araújo da casa ressalta que a ajuda será bem-vinda.

“Toda forma de doação com certeza vai nos ajudar. O que for doado fará uma grande diferença. A nossa demanda maior até então é a enfermaria. Assim que ampliarmos, poderemos receber mais idosos”.

O Lar está com campanha para adotar uma idosa. Mara revela que é uma dádiva para elas receber este tipo de atenção. “Se você gostar, ela verá a pessoa como referência. Será um presente na vida delas, mas deve ser uma ação bem pensada porque estamos mexendo com os sentimentos”, disse.

As visitas ocorrem das 15h a 16h30, às quartas e domingos, na Rua Dom João Pimenta, número, 65 - Centro. Informações para doações pelo telefone (38) 3221-1299. O evento beneficente Yu-Gi-Oh acontece na Arena JD, que fica na Rua Barão do Rio Branco, 77.