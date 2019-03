Uma boa xícara de chá serve de companhia em noites frias para ler um bom livro. Geladinha, ajuda a aliviar o calor. Seja qual for a escolha, estará certamente cheinha de nutrientes para curar ou prevenir doenças. Ciente dos benefícios das infusões feitas com flores ou ervas, a direção do Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro oferece a bebida aos colaboradores e aos acompanhantes dos pacientes. E para ter garantia de procedência e qualidade na produção, a instituição começou a cultivar a matéria-prima “em casa”.

O canteiro de ervas medicinais – e também de hortaliças para consumo interno – começou a ganhar vida em outubro do ano passado, a partir da iniciativa de professoras da Funorte. Eurislene Moreira é especialista em manejo, cultivo e manipulação de plantas medicinais e Erika Giovania Pereira coordena o curso de nutrição da instituição.

“Todos ficaram entusiasmados com a ideia. Já tínhamos o horto medicinal no Campus JK para utilizar nas aulas. Então decidimos juntar os alunos para trazer as plantas e realizar o cultivo aqui mesmo no hospital”, disse Eurislene Moreira.

Realizada por alunos dos cursos de nutrição e farmácia da Funorte – com supervisão e participação dos professores e parceria de empresas como Coteminas, que doaram as mudas –, a plantação tem cerca de 30 tipos de ervas.

De olho nos benefícios que cada chá pode proporcionar, a nutricionista Erika Giovania conta que cada erva tem sua peculiaridade na hora de coletar e de preparar.

“O Capim Santo, por exemplo, o melhor horário para ser coletado é de 9h às 11h, quando se tem o melhor princípio ativo. O ideal também é sempre procurar pegar as folhas bem verdinhas, sem nenhum corte”, ensinou a docente, lembrando que além de fornecer energia, os chás têm propriedades fitoterápicas.

A coleta e o processo de higienização são feitos pela equipe do curso de nutrição. Os chás preparados em três horários diferentes ao longo do dia ficam à disposição na recepção do Mário Ribeiro.

A equipe de manutenção do hospital é responsável também por garantir a vida dos canteiros, cultivados sem uso de agrotóxicos ou qualquer componente químico.

A colaboradora Bárbara Alquimim não abre mão de saborear a bebida produzida no HC.

“Disponibilizar o chá foi uma ideia inovadora, pois é uma bebida que traz inúmeros benefícios para a saúde. É um ótimo companheiro para o organismo. Além do quê o hospital ter a própria horta tem como benefício a sustentabilidade e economia, sem falar que é um momento terapêutico para os funcionários que cuidam da horta”, observa.



FICA A DICA

Os melhores horários para a colheita das plantas medicinais são de manhã, bem cedo, e no final da tarde. Já nos dias encobertos, mas secos, sem chuva, a colheita pode ser feita a qualquer hora, contanto que se deixe secar o orvalho.

No decorrer do dia, a concentração de princípios ativos pode variar muito: os alcaloides e os óleos essenciais concentram-se mais pela manhã; os glicosídios, à tarde. Assim, de acordo com o tipo de princípio ativo de uma planta, deve-se planejar bem o horário da colheita.

Plantas que produzem óleos essenciais, como as mentas e a camomila, devem ser colhidas pela manhã, especialmente às 7h.

SAIBA MAIS

Mais usados no hospital

Capim Santo ou capim-cidreira (Cymbopogon citratus)

Antimicrobiano e antifúngico eficaz na inibição e destruição de micro-organismos, e o mirceno, com ação analgésica. Aumenta a capacidade do corpo de aproveitar a vitamina D, ajuda a aliviar espasmos musculares, reduz sintomas relacionados a dor abdominal, dor de cabeça, dor nas articulações, cãimbras musculares, dentre outros.

Modo de preparo: Infusão



Melissa (Melissa officinalis)

Da família do hortelã, possui ações benéficas em caso de gases, problemas estomacais e efeito calmante que melhora casos de insônia, ansiedade, depressão e ajuda na redução do estresse, melhorando também casos de cólica.

Modo preparo: infusão



Erva-cidreira (Lippia alba)

Planta medicinal da família do hortelã. Possui ação benéfica em casos de gases, problemas estomacais e tem um efeito calmante que melhora casos de insônia, ansiedade, depressão e ajuda na redução do estresse. Além disso, a planta melhora os casos das cólicas.

Modo preparo: infusão



ENTENDA:

A infusão é a opção correta para chás com plantas delicadas, de sabor e aroma suaves; utiliza-se caules verdes e flores. Joga-se a água fervente sobre as ervas, deixando a mistura descansar por 5 minutos, tampada, para abafar o vapor. Depois é só coar e beber.



- Decocção

Na decocção utiliza-se cascas, sementes e raízes. É feita quando as partes da planta são fervidas juntamente com a água, durante 5 minutos. Depois também basta filtrar e consumir.