Natal é tempo de afago e principalmente de doação para aqueles que mais precisam. E pensando em ajudar o próximo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia realiza anualmente o "Mutirão de Natal.

A campanha de arrecadação de alimentos, calçados e roupas, acontece em todos os estados do Brasil, e outros países da América do Sul. Conta com voluntários membros e não membros da Igreja Adventista.

Em Montes Claros, e em todo norte e noroeste de MG, as igrejas adventistas estão mobilizadas e já arrecadando alimentos, calçados e roupas que serão distribuídos para famílias carentes.

Na entrevista a seguir, o pastor Guarijone Santos, líder da ASA- Ação Solidária Adventista, e coordenador do Mutirão de Natal para o norte e noroeste de MG, explica como funciona a campanha de arrecadação e sua importância.

- Como surgiu o projeto Mutirão de Natal e como funciona na prática?

É pensando em ajudar o próximo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia realiza o "Mutirão de Natal. O projeto foi criado em 1994 com objetivo de arrecadar alimentos e roupas para entregar a pessoas necessitadas.

É relevante lembrar que a Ação Solidária Adventista (ASA) consiste nas múltiplas iniciativas solidárias e serviços de assistência social nas nossas igrejas. Fazemos isso de forma organizada, através dos líderes e membros, tudo em favor dos nossos semelhantes.

Em cada congregação, a ASA realiza projetos e atividades que busquem o bem-estar de pessoas e famílias carentes. Assim, passa a ser um canal através do qual a igreja poderá ir ao encontro das necessidades da comunidade na qual está inserida.

- Ainda vivemos um momento difícil com muitas pessoas passando dificuldades até mesmo de alimentos. diante deste quadro, qual na sua opinião a importância de campanhas que contribuem para amenizar o sofrimento destas pessoas?

Vivemos num mundo onde as oportunidades para o desenvolvimento humano são desiguais e as disparidades sócio-econômicas são enormes, sendo esse contexto agravado por calamidades naturais ou causadas pelo próprio homem que estão acontecendo com maior frequência e intensidade, por isso, creio que o Mutirão de Natal tem sua relevância não apenas no sentido de amenizar o sofrimento de centenas, talvez milhares de pessoas, mas também no sentido de despertar o amor e a misericórdia para com o nosso próximo.

- Quem quiser participar do Mutirão de Natal o que deve fazer?

Deve procurar uma Igreja Adventista mais próxima de sua casa, essa informação vc pode ter através do site encontreumaigreja.com.br , ou na nossa sede administrativa que fica na rua Geraldina Sarmento Mourão, 229, bairro Jardim São Luiz, Montes Claros/MG

- Como será a distribuição dos itens arrecadados?

Será feita com base nas famílias que estão cadastradas em cada ASA nas igrejas locais.

- Qual a importância da participação da sociedade civil nesta campanha de arrecadação?

Alguém já disse que “juntos somos mais fortes”, portanto, o empenho e união de todos fazem dessa iniciativa ainda mais forte em benefício dos mais vulneráveis.

- Suas considerações finais sobre a campanha e um último chamado para que também parcerias possam ser feitas e assim, mais e mais pessoas possam ser beneficiadas.

Apesar da queda de mortes e casos da COVID-19, ainda se vê os seus resultados, especialmente nas famílias que estão, economicamente, na classe mais baixa da sociedade, por isso, mais do nunca, precisamos nos mobilizar para amenizar o sofrimento dessas pessoas, porém, isso só será possível com o empenho de todos. Claro que alguns podem fazer muito, outros, nem tanto, porém, creio que se odos nós nos mobilizarmos “Podemos Fazer Mais!”. Contatos para mais informações: 3218-9313, @adventistasnortedeminas