Viajar nas férias nem sempre é uma opção fácil para quem tem animais de estimação, pois nem todos os hotéis aceitam hóspedes pets. E é nesse vácuo que alguns pet shops faturam, agregando o serviço de hotelzinho para cães. Em Montes Claros, os hotéis-pets estão praticamente lotados. As reservas começaram a ser feitas no início de novembro.

A alta temporada nos hotéis-pets é similar à mesma dos hotéis tradicionais, com procura maior no Carnaval e fim de ano. Há demanda também em feriados muito prolongados. Na cidade há hotel apenas para cães, de todos os portes e raças. A diária custa em média R$ 40. O pacote inclui monitoramento 24 horas dos bichinhos, veterinário à disposição e recreação.

A empresária Andréa Miki Uemura trabalha no ramo de hotel para pets há sete anos. Além do serviço de hospedagem, no dia a dia, o pet shop dela é uma creche, ou seja, os tutores deixam os animais enquanto estão no trabalho e pegam no fim do expediente. Uma forma de não deixar os cães sozinhos, proporcionando socialização com outros animais. Os cães devem estar com a carteira de vacina em dia, para não transmitir nem contrair doenças. Também precisam estar vermifugados e com a medicação de prevenção contra pulgas e carrapatos em dia.

“No nosso hotelzinho, o cão fica 100% solto, não trabalhamos com gaiolas. São alimentados com suas rações (o dono deve levar a ração do animal), dispõem recreação e sociabilização”, detalha a empresária, que ainda destaca que o animal não pode ser agressivo e as fêmeas não podem estar no cio. Devido à estrutura, Uemura aceita apenas cães de pequeno porte.



FOGOS

Sobre os fogos de artifício, o coordenador do curso de Medicina Veterinária da Funorte, Raul Dornas, explica que a capacidade auditiva do cães é bem maior do que a nossa. “O que para um humano já é extremamente desagradável, que é o ruído alto dos fogos, para eles é bem mais intenso. Esse barulho acaba gerando alguns transtornos, que dependem do perfil do animal e de como ele recebe esse elevado grau de estímulo. Animais mais velhos que têm problemas cardíacos podem sentir um estresse mais forte, agravando o problema e podendo vir a ter um desmaio ou óbito. Animais que têm epilepsia podem ter crises convulsivas desencadeadas pelo estresse dos fogos e alguns podem ficar assustados ao ponto de se tornarem agressivos. Assim, a soltura de fogos coloca os animais em uma situação de risco até de morte”.

SAIBA MAIS

Transporte do animal

Aqueles que preferem levar os bichinhos nas viagens precisam ficar atentos à forma correta de transportá-los, para garantir sua segurança e evitar multas. O transporte irregular de animais pode gerar multa de, no mínimo, R$ 53,20 e perda de três pontos na carteira.

“É proibido transportar animais no colo ou soltos dentro do veículo. Também é proibido leva-los fora do veículo, como em carrocerias. Gatos e cães, mesmo de grande, porte devem ser acomodados dentro da caixa de transporte, que precisa ficar no banco traseiro, e afivelada ao cinto de segurança”, alerta o cabo Leandro Aguiar, da Polícia Militar.

Quem vai viajar de ônibus precisa ficar atento às normas da empresa, pois não são todas que aceitam levar os pets. Algumas autorizam transportá-los no bagageiro. As regras de segurança são as mesmas citadas acima.