Foi-se o tempo em que o “Jogo da Cobrinha” simbolizava a sofisticação dos telefones celulares. Hoje, há smartphones que oferecem poder de processamento duas ou três vezes superiores ao de um notebook básico. E na mesma toada surgem todos os dias games extremamente sofisticados, como o recém-publicado “Call of Duty:Mobile”. Produzido em parceria entre a Activision e a chinesa Tencent Games (publisher do famoso “Players Unknow Battlegrounds”, ou apenas “PUBG”), ele chega com versões para iOS e Android.

O game faz uma prévia de “Call of Duty: Modern Warfare”, que estreará em novembro para PC, PS4 e Xbox One. O jogo oferece uma ampla variedade de disputas, com direito a batalhas por equipes e modo Battle Royale (aquele modo em que todos lutam contra todas e vence quem ficar vivo).



JOGABILIDADE

A jogabilidade segue o padrão de games como “Free Fire” e “PUBG”, mas com comandos de movimentos mais simples. A tela é dividida em duas partes sendo que a metade esquerda recebe comandos de movimento e a metade direita funciona para direcionar a mira. O game permite que o jogador opte por disparos automáticos (em que os tiros são dados quando se posiciona a mira no oponente), ou por meio de botão de tiro.

Tudo isso fornece conforto para jogar, pois não é necessário ficar procurando os direcionais virtuais na tela, cada polegar tem sua função. O jogador se habitua em poucos minutos.



GRÁFICOS

“CoD: Mobile” é um game bem desenhado, apesar de ter elementos poligonais rudimentares, como nos demais jogos do gênero. Mas como se trata de um game que roda em infinitos tipos de telefones, com especificações mais simples e outras mais sofisticadas, ele precisa ser ágil. Não faria sentido criar um game contemplativo que não fosse possível de ser jogado.



LOJINHA

Todo mundo sabe que não existe almoço grátis nessa vida. Se a edição para PC e consoles custa a partir de R$ 200, a Activision não seria tão caridosa de entregar a versão mobile de graça. Ele pode ser baixado gratuitamente, mas o game oferece um amplo varejo de equipamentos e melhorias, que acabam se tornando imprescindíveis para quem busca a melhor performance. Mas para quem quer apenas dar uns tiros, sem a pretensão de se tornar o Chuck Norris do game, não é preciso gastar nenhum dobrão.



MAPAS

“Call of Duty: Mobile” promete uma boa variedade de mapas, retirados do acervo da franquia. Nos modos de grupos, os mapas são menores, mas com uma estrutura de labirinto, que permite que os jogadores se protejam ou façam tocaias.



VEREDITO

“CoD: Mobile” bebe na fonte dos jogos de tiro para celular, mas alia a expertise da Activision em produções FPS. Para quem gosta do estilo é um prato cheio e a jogabilidade é um ponto a favor. No entanto, é recomendável jogar em rede WiFi, pois só para baixar são necessários 1,1 GB, fora o consumo de dados durante a partida.