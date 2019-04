Até quem nunca engravidou sabe que o corpo da mulher passa por diversas transformações à espera de um filho e que, à medida que a barriga cresce, as dúvidas sobre o que vestir aumentam. Há quem exagere nos investimentos no guarda-roupa, como Meghan Markle, que teria gasto R$ 2,3 milhões em 75 looks utilizados na gestação do primogênito. No entanto, dicas valiosas podem trazer economia no período.

Segundo estimativas do site britânico Page Six, a duquesa de Sussex comprou especialmente de grifes como Givenchy e Valentino. O vestido mais caro teria custado US$ 13,2 mil. Já a peça mais barata foi um casaco da gigante H&M, de US$ 35. Os estoques da peça esgotaram em 24 horas, tamanha a visibilidade.

“A gravidez não é momento de investir em muitas roupas. Devem ser poucas peças e curingas. Hoje, inclusive, há artifícios como os adaptadores de calças. Também, dá para comprar em lojas de departamento, em que você acha roupas mais baratas e muito bacanas”, observa a personal stylist e produtora de moda Marta Duque, que acumula 15 anos de experiência com gestantes.

Quem segue usando as peças que já tinha no guarda-roupa antes da gravidez do casal de gêmeos é a analista de desenvolvimento de produtos Marina Nogueira, de 34 anos, que também é consultora de estilo. “Acho um período muito curto, no qual não vale a pena adquirir nada além do essencial. Eu comprei quatro peças, além dos extensores de calça. Foram três vestidinhos justos mídi de cores básicas e uma legging preta”.

As escolhas de Marina casam bem com a dica que Marta Duque sempre dá para as clientes: o investimento em peças neutras e versáteis. “Os vestidos de malha são ideais para essa época e também as roupas com elastano. Assim, dá para fazer sobreposições para mudar a cara do look e usar acessórios como lenços, colares e camisas. Basta usar a imaginação”, aconselha a stylist.



NO ESTILO

Manter o próprio estilo durante a gestação do filho foi a direção que tomou a consultora de imagem Aline Viana, professora da Escola de Moda Denise Aguiar, em BH. “Usei todos os meus vestidos longos e amava os mais justos e mídis porque davam destaque à barriga e ficava lindo. O ideal é usar o que você gosta, sem perder a identidade”.

No sétimo mês de gravidez, Marina Nogueira também ressalta a importância de permanecer coerente com o próprio estilo durante os nove meses. “A roupa para mim é uma forma de identidade muito forte e não queria perder meu estilo, como acontece com muitas mulheres na gestação. Acho lindo estar grávida e quero mostrar isso”.

Contudo, o destaque à barriga valorizado por Aline e Marina não é unânime entre futuras mamães, afirma Marta Duque. “Algumas mulheres quando engravidam acham que estão gordas. Quando pergunto qual a numeração delas atual em relação a que usavam antes, tem quem responda que aumentou três números, o que nunca é a realidade. Coloco para elas que é um momento passageiro e que o corpo vai voltar. Trabalhar a autoestima é muito importante no período”.

SAIBA MAIS

Confira algumas dicas da produtora de moda Marta Duque para manter “quase” o mesmo acervo de roupas no armário durante a gestação:



Entenda que é um período passageiro e que o investimento em roupas específicas para grávidas pode ser um desperdício de dinheiro



Se for comprar algo, prefira as peças de tons neutros e evite as chamativas. Cores como branco, off-white, cinza e preto são indicadas. Com elas, as opções de combinação são mais amplas



Em caso de incômodo com o aumento das proporções físicas, evite usar batas. Elas expandem as formas



As sobreposições deixam a grávida mais estilosa. Abuse de maxicardigãs e maxicoletes, por exemplo



O extensor de calças é muito bem-vindo e é vendido em kits. Esse artifício proporcionará a você o uso de suas próprias calças por toda a gravidez ou quase toda



Aproveite que a moda está muito a favor da mulher em relação ao conforto e use a tendência para criar combinações moderninhas com tênis



Esteja sempre atenta aos pés, a numeração dos calçados geralmente aumenta e saltos podem ser desconfortáveis para algumas mulheres neste período

