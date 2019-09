Todo console tem uma franquia que marca sua geração. E quando se pensa em Xbox 360, é impossível não pensar em “Gears of War”, game lançado junto com o console, em 2006, que tinha como objetivo mostrar o poder de fogo do aparelho da Microsoft.

Agora, no fim da linha da geração One, a Microsoft publica o quinto episódio da série. Mas a chegada tardia não comprometeu o desempenho de “Gears 5”. De acordo com a Microsoft, o game arrebanhou 3 milhões de jogadores no fim de semana de estreia.

Segundo a MS, é o melhor desempenho desde 2012, quando a empresa publicou “Halo 4”, ainda no Xbox 360.

“Gears 5” traz um novo contexto para a franquia. Com uma nova personagem que assume o protagonismo da série. Kait Diaz tem a companhia de Marcus Fenix, que atua como NPC.

O game mantém seu foco no estilo tiro em terceira pessoa, mas inclui elementos de exploração que o tornaram menos linear. Ou seja, o gameplay evoluiu sem perder a essência. Fato é que a classificação de usuários no indexador de notas – Metacritic – foi de 8,7 pontos – numa escala de 0 a 10.

Disponível para PC, Xbox One e Xbox One X, o “Gears 5” tem preço sugerido de R$ 239.