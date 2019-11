A Microsoft e a Ninja Theory, produtora de “Hellblade: Senua’s Sacrifice” anunciaram o desenvolvimento do The Insight Project. Trata-se de um programa que tem como objetivo criar games que permitam a jogadores com transtornos mentais aprender a identificar e lidar com medos, ansiedades e outras complicações. “Hellblade” (foto) ganhou notoriedade por abordar os medos da protagonista durante a campanha.