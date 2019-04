Muita gente torce o nariz e argumenta que fruta não é sobremesa – que o digam os chocólatras –, mas preparado da maneira certa, com as melhores combinações e receitas, o ingrediente pode, sim, ser transformado em um doce de respeito.

Cozinheira bambam-bã, à frente do site Panelinha, escritora e apresentadora de programa de culinária na TV, Rita Lobo é adepta de tê-las sempre à mão. Para ela, três pontos devem ser considerados ao utilizá-las em pratos doces: método de cozimento, tempero e acompanhamentos.

Grelhadas ou assadas ganham textura e sabor diferentes, por exemplo. Temperos, como ervas frescas e especiarias, além de licores e até de cachaça, também dão toque especial às receitas, afirma Rita Lobo. Para acompanhar, a chef indica creme batido, sorvete ou até mesmo iogurte.

“Abacaxi com raspas de limão, pera com pimenta, manga com gengibre”, ensina, enumerando combinações clássicas.



VARIADOS

A chef confeiteira Mariana Correa também não abre mão de frutas nas receitas. Na cozinha dela, o ingrediente vira recheio, bolo, creme, ganache, massa e até caramelo. “As combinações são infinitas e surpreendentes. O mais importante é ter cuidado com a sazonalidade do produto. Frutas da época fazem a diferença, pois são mais doces, demandando menor ou nenhuma adição de açúcar”, explica.

Quem quiser seguir a linha das profissionais e transformar o que já tem em casa em um belo doce para servir às visitas pode apostar em combinações clássicas. “Maçã e caramelo, laranja e chocolate ou mesmo banana e especiarias”, indica Mariana Correa.

Atenção extra vale também à aparência do produto usado: quanto mais fresco, menos “machucado”, melhor.



CASAMENTOS

Especialista em confeitaria francesa, Elisa Dayrell também é fã do ingrediente. Para ela, casamentos perfeitos são frutas ácidas, como as vermelhas, e o limão, com cremes como o de baunilha. “O segredo é ir contrabalanceando com texturas e sabores que se complementam”, ensina.

Na loja dela, pelo menos 14 das 20 sobremesas servidas contêm frutas. “Às vezes, uso chocolate para agradar o paladar do brasileiro”, brinca.

SAIBA MAIS

Sorvete de banana

– INGREDIENTES:

8 bananas-prata maduras



– MODO DE PREPARO:

Descasque e corte as bananas em pedaços médios. Transfira para uma assadeira e leve ao congelador – evite amontoar os pedaços, assim eles ficam soltos depois de congelados. Deixe por pelo menos 4 horas até congelar (se preferir, congele na noite anterior ao preparo). Retire a banana do congelador e deixe em temperatura ambiente por 10 minutos antes de bater – assim elas não quebram no processador e o sorvete atinge o ponto mais rapidamente. Coloque os pedaços de banana congelados no processador e comece a bater no modo pulsar para triturar os pedaços da fruta. Continue batendo em velocidade alta até ficar bem cremoso, com consistência de sorvete (cerca de 5 minutos). Sirva com nibs de cacau ou lâminas de amêndoa.



Abacaxi grelhado com licor

– INGREDIENTES:

3 colheres de sopa de licor de laranja

Açúcar para polvilhar

3 colheres de sopa de manteiga

Raspas de limão a gosto

Folhas de hortelã a gosto

Sorbet de limão para servir



– MODO DE PREPARO:

Descasque o abacaxi e corte em rodelas de 2 cm de espessura. Coloque em uma travessa e regue com o licor. Deixe descansar por 5 minutos. Leve uma frigideira antiaderente ao fogo médio. Polvilhe um pouco de açúcar nos dois lados de cada rodela de abacaxi. Coloque 1 colher de manteiga na frigideira e, quando derreter, doure as fatias por 4 minutos (cada lado). Na frigideira, coloque o licor que ficou na travessa e junte mais ½ xícara (chá) de água. Deixe ferver e junte a colher de manteiga restante. Desligue o fogo e regue as fatias a caldinha feita. Sirva com uma bola de sorbet de limão (ou outro sabor). Polvilhe com as raspas de limão e decore com folhas de hortelã.

*Receitas do site panelinha.com.br.