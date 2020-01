A um mês da festa que tem colocado Minas no mapa dos foliões, muitas cidades já esquentam os tamborins para entrar no ritmo de Momo, com desfiles e apresentações de blocos e shows pré-carnavalescos. Para que a festa ocorra sem problemas, pelo menos aqueles provocados pela rede elétrica, a Cemig preparou algumas dicas para que as comemorações aconteçam com segurança.

As orientações dizem respeito à instalação de iluminação, enfeites e alegorias, tráfego de trios elétricos e carros alegóricos e montagem de palcos e palanques.

A distância de 1,5 metro da rede elétrica deve ser respeitada na montagem de palcos, na instalação de iluminação e de adereços e no deslocamento dos trios e carros de som. Essa distância mínima é determinada para evitar o contato com a rede elétrica, que pode acarretar em choques elétricos e curto-circuito.

“A aproximação e o contato dos carros alegóricos e trios elétricos trazem o risco de acidentes fatais. Blocos e escolas de samba precisam de cuidados com a montagem, desmontagem e movimentação de andaimes e estruturas próximos à rede elétrica”, explica Demetrio Aguiar, engenheiro eletricista da Cemig.

Deve-se considerar também a presença de redes de telecomunicações nas estruturas que sustentam as redes elétricas (postes com uso mútuo). Essas redes encontram-se posicionadas abaixo das redes elétricas, nos mesmos postes.

“Um contato mais forte de um trio elétrico ou carro alegórico com uma dessas redes pode resultar no comprometimento da estrutura, que pode cair sobre o veículo e sobre as pessoas que estiverem no local”, afirma Demétrio.



CONFETE E SERPENTINA

Outro elemento que pode trazer riscos é o uso de confetes e serpentinas. Esses materiais, quando possuem elementos metálicos, podem provocar acidentes ao entrar em contato com a rede elétrica.

“Os confetes arremessados, antes de se dispersarem, estão concentrados e podem causar curto-circuito nas redes de alta tensão. Por precaução, as pessoas não devem atirar nenhum objeto em direção à rede elétrica. Muito menos os sprays de espuma, que contêm mistura de água que age como um condutor de energia”, ressalta o engenheiro.

Para as pessoas que gostam de curtir o Carnaval com festas em casa, as recomendações são não ligar aparelhos elétricos próximos a duchas e piscinas, não utilizar gambiarras para ligar diversos aparelhos e respeitar a distância de 1,5 metro da rede elétrica em casos de montagem de estruturas no passeio próximo à residência.

*Com Agência Minas

SAIBA MAIS

Levantar fios da rede elétrica é expressamente proibido

O levantamento de fio para a passagem de trios elétricos é proibido, uma vez que é uma prática muito perigosa. Esse tipo de contato pode comprometer as estruturas que sustentam a rede elétrica. “Quando se levanta um fio sem a devida autorização, ocorre um erro grave. E ele pode ser ainda maior se olharmos os problemas que podem acarretar à sociedade. O esforço realizado pode ocasionar a queda do poste, provocando acidentes sérios, além de interrupção de energia para serviços públicos, como hospitais e delegacias”, afirma o especialista em segurança com a rede elétrica da Cemig, Demetrio Aguiar.