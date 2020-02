Vitrines com cores fortes e muito neon para chamar a atenção da clientela não deixam dúvidas: já é Carnaval. De olho na movimentação dos foliões na cidade – ainda que parte da população, universitária, retorne a seus domicílios nessa época – , o comércio muda a cara para faturar.

O comércio de roupas e acessórios direciona as ofertas para quem não dispensa a folia puxada por blocos como Capa Preta, Pequi Pula, Boi, Arco-Íris-do-Amor, Los Fuleros, N´gandaya, Gaia, Maracangaia, Pardini, Bull, Uh Retada, Passo Preto, Gia e Raparigas do Bonfim.

No Quarteirão-do-Povo, o gestor Maycon Costa, que responde por grupo de oito lojas em Montes Claros, diz que as vendas estão de vento em popa.

“Na verdade, apostamos, fizemos uma parceria com designer de Belo Horizonte, pela qual estamos comercializando seus acessórios personalizados e, no embalo, vendemos as peças de vestuário e fantasia”, explica, destacando que a maior procura é por “peças mais coloridas, atemporais.

Otimismo também domina Abel Almeida, gerente de salão de beleza do quarteirão fechado. Para atrair a clientela, ele criou para o Carnaval pacotes com descontos de 10% a 20%.

“Quando chega a festa, todo mundo quer arrumar o cabelo, e, esse ano, percebemos uma procura maior por tinturas, luzes, porque as mulheres gostam de estar prontas, mais iluminadas, de modo que nessa semana percebemos um aumento muito bom nas vendas”.



COMPRA EM FAMÍLIA

No compasso da festa popular, o operador de máquinas Donizete Pereira de Souza, de Ubaí, veio às compras em Montes Claros com a esposa Elizângela e a filha mais nova, Yasmim. Sem pressa, escolheu ainda adereços para os outros dois filhos do casal. “Toda a família ama o Carnaval”, diz ele.

A família dividiu o espaço de compras com a engenheira de Produção Ana Paula, para quem os acessórios são fundamentais. “Sem eles a gente não se contagia com o espírito do Carnaval e a festa pede cores e muita purpurina”.

A empresária Marcella Guimarães considera que o Carnaval deste ano, na comparação com o do ano passado, será melhor porque a festa local cresceu, na esteira de outros eventos na cidade, o que possibilitou confiança para investir num estoque voltado para a data, como em shorts jeans, bodies e colants.

Saias de tules e pochetes também estão saindo bem. “Mas os adereços para maquiagem estão praticamente esgotados”.

Liliane Gonçalves, proprietária da maior loja de fantasias de Montes Claros, destoa dos demais comerciantes. Para ela, “o movimento do Carnaval é pequeno em termos de vendas. “A gente percebe que as pessoas estão optando mais pelo improviso do que por um figurino completo, enquanto em anos anteriores faziam a reserva com antecedência”.

“Esse ano tivemos dois fatores que contribuíram bastante para que o comércio fosse mais fraco. Primeiro, o ano letivo começou tardiamente e as escolas não realizaram os tradicionais pré-carnavais, os gritos de carnaval; e porque grande parte das cidades do Norte de Minas sofreu muito com as chuvas de janeiro e fevereiro e decidiram cancelar a folia, tanto de rua como em clubes”. Na loja, o aluguel de uma fantasia sai a R$ 50 para criança e R$ 80 para adulto.

A costureira Edir Oliveira, com 46 anos de profissão, garante que “não tem Carnaval ruim de negócios”. Aliás, antes de abrir a porta, foi logo dizendo: “vou te dar a resposta antes da pergunta: se for encomenda para o Carnaval, não posso pegar”.

Segundo a profissional sorridente, mesmo sabendo do aumento da demanda, os clientes deixam tudo para a última hora. “Todo mundo chega querendo o serviço para hoje, então a gente não tem tempo, só volta a pegar encomendas depois da quarta-feira de cinzas”.

(*) Colaborou Léo Queiroz