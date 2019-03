Faça chuva ou faça sol, os montes-clarenses não estão deixando de aproveitar os bloquinhos de Carnaval espalhados pela cidade. Desde sábado, pelo menos 11 grupos independentes fizeram a festa dos foliões. Destaque para a do bairro Morada do Parque. De acordo com os organizadores, cerca de 4 mil pessoas fizeram parte do “Bloquinho do Morada”.

O Carnaval deste ano na cidade está acontecendo graças à organização de associações de moradores, comerciantes e organizações carnavalescas. Tudo isso para não deixar a população sem a festa mais alegre do ano. Nesta edição, busca resgatar as tradicionais marchinhas carnavalescas e dá oportunidade para cantores da região apresentarem seu trabalho.

Como não houve Carnaval nos últimos dois anos na cidade, algumas tradições do período foram deixadas de lado, como o uso de fantasias mais elaboradas. O montes-clarense que quisesse curtir a festa, tinha que procurar outras cidades, como Grão Mogol ou Januária.

Este ano, com os bloquinhos de rua, o destaque foi para os trajes e maquiagens personalizadas, com muito glitter e lantejoulas. Tem folião que comprou a fantasia pronta, outros preferiram fazer a própria indumentária.

“Somos um grupo de três amigas e vimos que seria mais barato confeccionar nossa própria roupa. Fora que fazer as fantasias foi outra festa, nos divertimos muito”, conta a estudante de serviço social Maria Eduarda Lemos. A fantasia dela e das amigas foi uma saia de tule com flores de girassol de plástico.

Quem ainda não comprou uma roupa caricata para pular o Carnaval, ainda dá tempo de adquirir e pode poupar dinheiro. As lojas do segmento estarão abertas hoje e produtos da Festa de Momo, como máscaras e roupas de personagens, estão saindo com mais de 80% de desconto.

SAIBA MAIS

Despedida

MONTES CLAROS

16h às 22h - Bloco Cê ta Doido - Morada do Parque

16h às 22h - Blocos Buraco da Gia e Passu Preto - Maracanã

JANUÁRIA

Banda Amilson Santos

Banda Turma da Alegria

MONTEZUMA

21h - Banda U Leguedê

00h - Dj Alice Tibães

PIRAPORA

Bandas Denis Beagá e Vidi Gal

GRÃO MOGOL

Encontro de blocos

FRANCISCO SÁ

Bloco Carnazumba, GM Samba, Dj Dôra e Two Nights do Samba