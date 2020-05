Faltam apenas cinco dias para uma das datas mais importantes no calendário nacional. O Dia das Mães é considerado o segundo melhor para o comércio, perdendo apenas para o Natal. Mas, neste ano, a data acontece em meio à pandemia. As famílias estão em isolamento, sem poder fazer visitas e sem poder viajar. Mas o presente para a mãe não precisa, nem deve, ser deixado de lado. E ele pode ainda, ser de grande ajuda para vários empresários e produtores que estão sofrendo com os prejuízos nessa quarentena.

Que tal declarar seu amor à mãezona com um lindo e colorido buquê, arranjo ou vaso de flores? Essa é uma linguagem universal de afeto e carinho. Pensando nisso, o governo de Minas lançou a campanha “Envie um abraço em forma de flor”.

A iniciativa pretende minimizar o impacto que a pandemia da Covid-19 tem levado ao segmento, um dos mais afetados no período de isolamento social. Isso porque cerca de 90% da produção é voltada especialmente para flores de corte destinadas a eventos e comemorações, como casamentos, aniversários, congressos e formaturas.

Com o cancelamento de eventos, o segmento, um dos primeiros a ser afetado, pode ser um dos últimos a voltar à normalidade. “Por conta das medidas de isolamento, eu não vou pessoalmente levar meu amor para minha mãe neste ano. Mas irei manifestar todo o meu carinho enviando uma flor que ela tanto ama. Você também pode fazer o mesmo. Mande uma flor para sua mãe, avó, tia, uma madrinha querida e até para aquela professora que você tanto gosta. Manifeste seu carinho em forma de flores”, sugere a secretária de Estado de Agricultura, Ana Valentini.



Faturamento

O presidente da Associação dos Distribuidores e Produtores de Flores e Plantas de Minas Gerais (ADPF-MG), Flávio de Assis Vieira, conta que o faturamento de todo o setor caiu cerca de 75%. “Os 25% que restam têm sido principalmente graças aos supermercados e às vendas nas redes sociais e e-commerce”, pontua.

Vieira aproveita para pedir aos mineiros que enviem flores, presente tão tradicional nesta data. “A flor simboliza paz, tranquilidade, amor, atenção. Neste momento, acho que todo ser humano está precisando disso. Já que não podemos abraçar, transmitir carinho por meio da beleza de uma flor é uma excelente alternativa”, diz.

O produtor Mário Raimundo de Melo, de Barbacena, na região Central, e de Alfredo Vasconcelos, do Campo das Vertentes, destaca que as flores alegram o ambiente doméstico. Ele lembra que, além de proporcionar momentos de alegria e encantamento, a ação ajuda os produtores.



SOLUÇÕES

Na busca de soluções para enfrentar a crise, o governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), realizou reunião por videoconferência com a Câmara Técnica Setorial da Floricultura para conhecer as principais necessidades dos produtores.

Segundo a coordenadora do Programa Estadual de Pesquisa em Flores, Hortaliças e Plantas Medicinais da Epamig, Simone Reis, Minas é o segundo maior produtor brasileiro de flores e plantas ornamentais.

“O setor emprega, em média, dez pessoas por hectare, valoriza a mão de obra feminina e pode ser opção de renda para a agricultura familiar. Daí a sua importância para o Estado”.

Ações conjuntas da Epamig e Emater-MG também estão sendo desenvolvidas para realizar um diagnóstico da situação atual, apoiar floricultores e promover iniciativas para o fortalecimento do setor.

“Continuamos assistindo alguns produtores em relação aos cuidados sanitários e buscando alternativas para ajudá-los a superar este momento, seja por meio de televendas, comércio on-line, entrega em domicílio ou buscando reduções no custo de produção”, explica o diretor técnico da Emater, Feliciano Nogueira de Oliveira.

O Norte de Minas tem potencial para a produção de flores e plantas ornamentais. Em Montes Claros são cultivadas diversas flores de corte, como helicônia, bastão-do-imperador, gengibre ornamental, hortênsia, copo-de-leite, rosa. Essas flores são comercializadas principalmente de forma direta a decoradores e no Mercado Municipal.

Em Janaúba há cultivo de plantas suculentas, rosas-do-deserto e mudas para jardins. Um grupo de mulheres em Capitão Eneias iniciou a produção de flores e plantas com incentivo da Emater e as vendas ocorrem em feiras.

*Com Agência Minas