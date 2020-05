Se o consumidor não tem como comparecer às concessionárias, devido à pandemia do novo coronavírus Covid-19, o jeito é mudar o foco do negócio. A Fiat passa a oferecer a Fiorino convertida para ambulância, com preço de R$ 99.790.

Ao contrário do que é feito normalmente, em que os carros são adaptados por empresas especializadas nesse tipo de trabalho, a Fiorino ambulância recebeu a adaptação na fábrica. “No momento atual em que vivemos, a iniciativa da Fiat aumenta a opção de veículos que auxiliam as pessoas que precisam de uma remoção simples. Além disso, traz mais conforto para o cliente que se dirige a uma concessionária da marca para comprar um carro pronto, a exemplo do Ducato Ambulância”, afirma Felipe Daemon, gerente de Marketing de Produto Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

Por dentro o furgão recebeu isolamento térmico e acústico em manta em todo a cabine, revestimentos laterais e teto com material de fácil higienização. A Fiorino conta também com maca retrátil (1,80m de comprimento), banco do acompanhante com dois postos, suportes para cilindro de oxigênio e soro plasma, armário sobre a cabine com portas corrediças em acrílico confeccionado em ABS, porta-pranchetas, porta-copos e iluminação em LED. A viatura ainda conta com direção hidráulica, ar-condicionado, computador de bordo, faróis de neblina, travas elétricas e vidros elétricos.

Por fora ela segue a padronização para ambulâncias com sirene eletrônica, sinalizador em LED, sistema de ventilação/exaustão e grafismo ambulância. Sob o capô, a versão ambulância é equipada com motor 1.4 de 85 cv, como as demais versões do furgão.