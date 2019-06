UFMG oferece hoje oficinas gratuitas, teóricas e práticas

A UFMG realiza hoje o evento “Do Campo no Campus”, que oferecerá 32 oficinas práticas e teóricas sobre diversos temas na área de conhecimento das Ciências Agrárias. O evento é gratuito e aberto ao público e vai das 8h às 16h30. A mini fazenda Dr Zoo será uma das atrações do evento. O espaço oferece um ambiente lúdico que simula uma fazenda, com a exposição de animais.

Vila do Forró começa a aquecer o São João

A Polícia Civil e a Escola Estadual Dom João Antônio Pimenta movimentam a Vila do Forró no fim de semana. Muito arrasta-pé, forró, comidas típicas e animação. A programação artística fica por conta do show de Roger e Júnior, que começa às 21h, seguido da dupla João Vitor e Mateus. O evento será no Parque de Exposições João Alencar Atayde, que cedeu o espaço para que escolas e outras entidades realizem eventos juninos.

Circuito do marmelo em São João do Paraíso

No dia 12 de junho será realizado o Circuito Frutifica Minas, em São João do Paraíso. Serão abordados assuntos como o manejo da cultura do marmelo, comercialização e certificação. O evento acontece a partir das 8h, na sede da Associação dos Produtores de Doce de Marmelo da Comunidade Rural de Argola. Informações: (38) 3832-1209.