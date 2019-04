Motorista preso com carro furtado e placa adulterada

Um homem de 62 anos foi detido com um carro furtado e com placa clonada na BR-365, em Claro dos Poções. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele chegou a parar o veículo em uma borracharia, logo após avistar a viatura, mas foi abordado na oficina. O carro havia sido furtado em Luziânia (GO), e estava com uma das numerações raspadas. A placa pertencia a um veículo de Coromandel. Ele disse ter trocado o veículo por outro em Pirapora. O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Montes Claros. O veículo foi apreendido.

Detidos por furtar bebida

Dois adolescentes foram apreendidos suspeitos de furtar bebidas alcoólicas em pizzaria de Brasília de Minas. A PM encontrou a dupla bebendo em uma praça no bairro São João. Eles foram entregues aos familiares e deverão se apresentar na delegacia em Januária.

Pai e filho na cadeia

Um homem de 32 anos foi preso em Curral de Dentro suspeito de homicídio. O pai dele teria ajudado a ocultar o corpo da vítima e também foi detido. A motivação seria suposta traição entre a vítima e a mulher do autor. Eles foram levados para a Delegacia de Taiobeiras.