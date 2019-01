Cada um sempre traça sua lista de metas e anseios para o ano que começou. É o período de renovar as esperanças. Mas para algumas pessoas, mais que o desejo individual, há expectativas de criar um período melhor e de conseguir realizar os sonhos do próximo, de quem, sozinho, não conseguiria trilhar um caminho de bonança e realizações. No ano que terminou, várias personalidades de Montes Claros já realizaram o bem. Implantaram projetos sociais, educacionais, na área de segurança pública, do meio ambiente ou da saúde que fizeram a diferença para toda a comunidade. Pensaram em como manter crianças e jovens longe da criminalidade e das drogas, de que maneira poderiam oferecer mais oportunidades para quem precisa entrar no mercado de trabalho. Criaram formas de evitar que o lixo seja jogado onde não deve e até de como pode ser reaproveitado. E descobriram, inclusive, que Montes Claros tem um mosquito que gosta de comer a larva de um poderoso inseto vilão. E na hora de revelarem seus desejos para o ano que se inicia, a lista novamente contempla a coletividade.

“Espero que em 2019 continuemos tendo o apoio do nosso comandante e dos parceiros da PMMG para realizar os projetos e que possamos conseguir recursos para aquisição de materiais do

Proerd para serem trabalhados com os alunos”

Alan Mendes, 39 anos - Cabo da PM

“Como sou estudante de biologia e meu foco de estudo atualmente é em controle de doenças, uma das coisas que gostaria para 2019 é que a cidade tivesse maior enfoque no controle sanitário, com a realização de mais campanhas, palestras para a população de conscientização sobre a dengue, febre amarela e outras doenças”

Júlia Gomes Cardoso, de 22 anos - Acadêmica de biologia na Unimontes

“A expectativa para 2019 é a de que o cooperativismo seja percebido pela sociedade como o poderoso instrumento de transformação social que ele de fato é, especialmente pela educação, formação e informação. Desejo que os nossos jovens tenham na educação uma oportunidade de desenvolvimento, para que sejam indivíduos social e economicamente ativos, inseridos em uma comunidade justa e ideal para todos”

Dario Colares - Presidente do Sicoob Credinor e da Fundação Credinor

“Meu desejo para 2019 é que os jovens tenham mais oportunidades no mercado de trabalho, para que não caiam na criminalidade. Quero, inclusive com o meu projeto, fazer o bem sem olhar a quem, com muita obstinação e vontade de ver uma Montes Claros melhor para estes jovens, diminuindo muito a vulnerabilidade entre eles”

Paulo César Santiago - Empresário

“O que espero para 2019 é que todo cidadão comece a entender sua responsabilidade pessoal quanto ao nosso planeta. Cada um de nós é responsável pelo meio ambiente. Todos precisam repensar os hábitos de consumo que geram enormes danos ao meio ambiente e com imensos reflexos à saúde do ser humano. As pessoas precisam começar a entender a importância emergencial de começarem a ter ações mais sustentáveis no dia a dia, dar e ser exemplo em casa, no trabalho”

Karina Guimarães - Advogada