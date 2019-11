A Electronic Arts se prepara para publicar o game “Need For Speed: Heat”, em 8 de novembro, para PC, PS4 e Xbox One. Mas antes ela resolveu prestigiar 100 mil jogadores que baixaram o aplicativo NFS Heat Studio (Android e iOS), que permite customizar alguns dos carros do jogo, com um trailer dedicado ao carrinho criado pelo usuário. E o nosso carrinho foi um dos selecionados, confira: https://youtu.be/3EQe6ZsX1w0.