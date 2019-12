Muito próximo da contagem regressiva para a virada do ano, quem vai receber os amigos e familiares em casa pensam no cardápio das bebidas. Vinhos, uísque e espumantes aparecem entre as mais cotadas. No entanto, há um novo personagem nessa lista que tem atraído o gosto de muita gente.

O gin se tornou uma das bebidas do momento, apesar de ser considerado um dos destilados mais antigos fabricadas pelo homem. Ele reapareceu nos cardápios de drinks de bares, restaurantes e festas de todo o Brasil. É uma das opções favoritas para quem quer provar algo clássico, mas diferente.

No mercado há diversas marcas e cada uma se destaca pela combinação única de ingredientes, dos quais não pode faltar a base principal – as bagas de zimbro (ginebro).

De acordo com o especialista em drinks Blayton Morais, da empresa Blayton Bartenders, o gin é a bebida do momento. “Possui vários tipos de combinações, sendo geralmente montado em sua taça própria, que possui aproximadamente 580 ml. Por ser o destilado com a quantidade calórica mais baixa, somada com a água tônica zero, o gin tônico se tornou a sensação entre quem está na moda fitness ou simplesmente gosta do amargor da água tônica. Entretanto, para agradar a vários públicos, muitas variações foram criadas, misturando xaropes saborizados, refrigerantes e até energéticos”, explica.

Blayton Morais ressalta que não há um prato específico para harmonizar com o gin. “Cada pessoa escolhe o cardápio que mais combine com o drink”, revela.



FORA DO BRINDE

A dica do especialista é não usar a bebida para fazer o brinde do Ano Novo. “A taça é muito grande, acaba ficando deselegante pelo tamanho. Nessa hora, é melhor dar uma pausa no gin e brindar com o espumante”.

RECEITAS

Gin Tônica Tradicional

- Ingredientes

Gin (dosador 50 ml)

Água tônica

Limão-siciliano

Gelo

- Preparo

1 - Coloque uma rodela ou um gomo de limão-siciliano no fundo de um copo alto (tipo long drink)

2 - Encha de gelo até a borda. Despeje 50 ml de gin e complete com água tônica

Dica: Incremente a gin tônica com pepino e limão-siciliano, para o drinque refrescante perfeito

- O mais recomendado é o limão-siciliano que é menos ácido e mais saboroso. Na falta deste, pode-se usar o limão taiti



Gin Tônica Tropical

- Ingredientes

Gin (50 ml)

Energético tropical

2 fatias de laranja

Gelo

- Preparo

Encher uma taça de gin com gelo até a borda, guarnecer com uma ou 2 fatias de laranja, acrescentar 50 ml de gin e completar com energético tropical (deslizar o líquido por uma colher para evitar a dissipação do gás) e mexer com uma colher bailarina para se homogeneizar a bebida