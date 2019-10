Muita gente torce o nariz e prefere se furtar da experiência de saborear uma sobremesa vegana – sem leite, ovo ou qualquer outro ingrediente de origem animal. Responsáveis, por exemplo, por conferir firmeza, maciez ou simplesmente por dar liga a receitas convencionais, eles podem, sim, ser substituídos sem prejuízo de sabor. O resultado, muitas vezes, são doces ainda mais suculentos e saborosos.

“O legal de a gente se aventurar pela culinária inclusiva é que não seguimos só receitas. Somos conduzidos a entender o papel de cada matéria-prima para, então, procurarmos as melhores substituições”, explica a culinarista vegana Débora Vieira, da Chocolate Lab, em Belo Horizonte.

Expert no assunto, ela reforça que o sucesso – ou o fracasso – de um doce vegano depende de tentativas de erro e acerto e que não há uma lista única de substituições infalíveis para ser aplicada em qualquer caso. “Se for só fonte de líquido, o leite pode ser trocado por água. Mas se for fonte de líquido e gordura, substituo por metade água e metade leite de coco ou até mesmo por suco de fruta”, coloca.

Ela lembra, no entanto, que nem toda receita adaptada terá a mesma cara da “original”, com leite, ovos e manteiga, por exemplo. “Uma cheesecake vegana, à base de castanha de caju ou de tofu (‘queijo’ de soja), terá consistência diferente, será mais densa. O mesmo vale para massas folhadas ou profiteroles, difíceis de serem ‘veganizados’ por terem o queijo como ingrediente principal”, pontua a cozinheira.



PURA QUÍMICA

Culinarista funcional e terapeuta ayurveda, Xanda Fogaça, que compartilha algumas das descobertas gastronômicas no Instagram, tem ponto de vista parecido quando o assunto são as sobremesas veganas.

“Como cozinha é pura química, dependendo dos outros ingredientes que compuserem a receita, talvez seja preciso usar mais ou menos de um ou outro substituto”, explica, lembrando que as trocas nem sempre são feitas nas mesmas quantidades.

Xanda ensina a preparar um gel com farinha de linhaça ou semente de chia para substituir os ovos e a acrescentar manteiga e queijo vegetais, feitos com gordura de coco e leveduras, no lugar dos tradicionais, com leite de vaca.