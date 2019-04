A cultura geek ou nerd ganha cada vez mais força pelo mundo. Para ser considerado um nerd é preciso ser fã de tecnologia, jogos eletrônicos ou de tabuleiro, histórias em quadrinhos, livros, filmes e séries. E com tanto produto, não é à toa que, segundo a Associação Brasileira de Licenciamento (Abral), o mercado movimentou R$ 18 bilhões no país em 2018 e deve crescer ainda mais neste ano.

Seguindo a mesma linha de crescimento, a montes-clarense Barbara Tamires ganha reconhecimento internacional com a produção de cosplay – quando se faz a representação de um personagem. Quem chegou a ver Bárbara pelos corredores do Fórum não imaginava que a então advogada pudesse ser tão fã da cultura geek. Naquele momento, quando ainda exercia a profissão, ela sentia a necessidade de não expor a paixão que tem pela cultura geek, já que profissionais do direito têm geralmente uma postura mais séria.

“Sempre gostei da cultura nerd, mas como o direito em si já é um ambiente muito sério e sempre convivi neste meio, acabei deixando meu lado geek escondido”, disse Barbara.

Há apenas oito meses, ela vem ganhando reconhecimento na internet, onde trata de assuntos voltados à cultura nerd. Barbara já havia deixado de exercer a profissão de advogada quando publicou a primeira foto na rede social, de um cosplay produzido por ela mesmo. A adesão foi tão grande que a imagem viralizou, ganhando curtidas e novos seguidores.

“No dia Nacional do Cosplay, publiquei uma foto com uma roupa que havia produzido para o Carnaval, da personagem Lara Croft, protagonista da série de videogame Tomb Raider. E deu muito retorno. Daí não parei mais. Nunca imaginei que fosse tomar toda essa proporção. O mundo geek transformou minha vida e hoje sou reconhecida por isso”, conta.

A rede social passou a ser então a parceira de Barbara. Ali ela publicava todo o processo para se produzir um cosplay. Quem produz roupas e acessórios são conhecidos como cosmaker. “Hoje tenho o Instagram como uma fonte de renda. Faço trabalhos profissionais em eventos, presença vip, trabalhos de modelo, tudo graças ao cosplay”, afirma.

Para melhorar, neste período Barbara venceu os dois primeiros concursos de cosplay que participou. Representar um personagem virou uma especialidade.



NADA FÁCIL

Mas se engana quem acha que é fácil. A produção de um cosplay depende de muito tempo e dedicação e de colocar a mão no bolso.

“Minha mãe faz trabalhos artesanais em um ateliê, e por isso na minha casa eu encontro muito material que dá para ser reutilizado e adaptado. E eu sempre procuro criar coisas a partir do que eu já tenho em casa mesmo, inclusive mostro no meu Instagram vários processos de construção de itens para Cosplay usando e transformando coisas que encontramos em casa”, contou.

Barbara disse que o custo total do que já fez até hoje do personagem Kratos, da franquia God of War, ficou em torno de R$ 150. Mas, às vezes, segundo ela, é preciso adquirir materiais fora de casa, como luzes LED ou adaptadores.