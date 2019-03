Retomar a rotina pré-feriadão não precisa ser um Deus nos acuda. Assim como antes da farra, o mais importante para o corpo é nutri-lo com alimentos “de verdade”, minimamente processados. Uma “faxina” bem feita deve incluir sucos, chás, alimentos frescos e, claro, refeições regulares e equilibradas.

“Voltar à rotina o mais rápido possível é a receita. Busque alimentar-se da forma mais natural possível, priorizando alimentos e líquidos que irão ajudar o organismo a se reorganizar e, naturalmente, se desintoxicar de possíveis excessos. Não é preciso, neste momento, preocupar-se com dieta diferenciada”, ressalta a nutricionista Raphaella Cordeiro.

Ela ainda recomenda incluir nas refeições os vegetais verde-escuros, sobretudo se o intestino tiver ficado preguiçoso depois da folia. Mais fibrosos, brócolis, couve e espinafre ajudam no trânsito intestinal. Chamadas de hortaliças brássicas, ativam as enzimas do fígado, favorecendo a eliminação de toxinas.

ÁGUA + LIMÃO

Nutróloga no Espaço Volpi, em São Paulo, Paula Vasconcelos dá uma dica simples e valiosa para quem quer voltar à rotina mais rapidamente.

“Se exagerar nos quitutes gordurosos e nos drinques, aposte em água com limão. A fruta potencializa o efeito detox”. A nutricionista Denise Lima complementa com o que não fazer nessa hora. Segundo ela, o consumo de proteínas deve ser moderado, sobretudo o de carnes vermelhas, substituídas por peixes e frango.

Para quem gosta de chá, a sugestão da chef Carolina Fadel é apostar nos de efeito diurético. O sabor forte do de cavalinha com hibisco, por exemplo, pode ser suavizado com rodelas de limão siciliano ou de laranja. “Complete o preparo com água com gás”, ensina a chef, que inclui água de coco na rotina da volta aos eixos. “Rica em sódio, potássio e magnésio. Ajuda a reequilibrar o corpo”, diz.