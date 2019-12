Uma das últimas embarcações movidas a lenha no mundo vai voltar a navegar nas águas do rio São Francisco, em Minas. Um convênio irá destinar R$ 3,7 milhões para a restauração do Benjamim Guimarães, vapor construído em 1913, ícone do turismo em Pirapora.

O acordo foi firmado nesta terça-feira (3) pelo Ministério do Turismo, por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), e pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult), por meio do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG).

Durante décadas, o Benjamim Guimarães foi o meio de transporte usado para levar cargas e passageiros no trecho entre Pirapora e Juazeiro, na Bahia. Com capacidade para transportar até 140 pessoas, entre tripulantes e passageiros, o vapor mantém suas características originais, mas está desativado desde 2014, quando foram identificados problemas estruturais que comprometeriam a segurança dos usuários.

“É satisfatório assinar com o governo de Minas Gerais o convênio que garante o recurso de restauração de uma das embarcações a vapor que fizeram história no turismo brasileiro”, afirmou o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.

Com o aporte do governo federal, a previsão é a de que a reforma dure cerca de 12 meses. Com o Benjamim pronto e de volta às águas do São Francisco, a expectativa é a de que este seja mais um fator para alavancar o turismo em Minas.

“O que não falta nas terras mineiras é beleza para ser mostrada. E os atrativos turísticos, como cidades históricas, natureza exuberante e, em breve, o retorno do Benjamim Guimarães, aliados à nossa gastronomia, representarão ainda mais avanços no turismo em Minas”, afirmou o governador Romeu Zema, na abertura da Semana Nacional do Turismo, em Belo Horizonte, quando o investimento foi anunciado.

ROTEIRO

Os planos para o vapor Benjamim Guimarães vão além da restauração da estrutura física. De acordo com o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Marcelo Matte, a intenção é que a embarcação volte a ter as características que a tornaram um grande atrativo turístico no Estado.

“Pretendemos atuar em parceria com a Prefeitura de Pirapora, responsável pela gestão do vapor, para viabilizar recursos para que o Benjamim volte a ser motivo de viagens à região, com oferta de vesperatas durante a navegação, tripulação a caráter, entre outros importantes detalhes que fazem da viagem um roteiro turístico encantador”, esclarece.

RESTAURAÇÃO

A presidente do Iepha-MG, Michele Arroyo, explica que o projeto executivo para levantamento das obras e serviços necessários para restaurar o vapor foi finalizado este ano e custou cerca de R$ 200 mil aos cofres do governo estadual. Agora, com o recurso disponibilizado pela União, as licitações das reformas terão início o quanto antes.

“As obras implicam na substituição total do casco do vapor, principal motivo de interdição pela Marinha. Além disso, será feita a restauração do motor e da parte superior do vapor, que é toda em madeira – o que inclui reparos também no mobiliário”, explica Michelle.

*Com Agência Minas