Levante a mão a mulher que nunca reclamou dos cabelos ou teve um bad hair day! As madeixas têm, sim, seus dias ruins, mas nada que justifique a enorme insatisfação que muitas sentem. Uma recente pesquisa revelou que 95,1% das brasileiras não são felizes com os próprios fios. Os dados foram divulgados pela Kantar, multinacional de painéis de consumo.

Para Rosângela Rocha, visagista e hair stylist do salão de beleza Maison Rocha, no Gutierrez, Oeste da capital, o meio digital colabora com este cenário. “É algo natural da mulher querer sempre alguma mudança na cor, corte e volume dos cabelos. As influenciadoras digitais têm um papel muito grande neste comportamento feminino. As estratégias de marketing usadas por elas impulsionam de forma direta a constante busca pelo visual mais moderno”.

A pesquisa apontou, também, que as mulheres encontram, em média, 15 problemas capilares em si mesmas. Um exagero, observa Rosângela. “Quem tem muito cabelo, quer ter pouco. As de cabelos anelados, querem eles mais lisos. Quem tem os cabelos escuros, quer clarear. E assim por diante. Mas não vejo que existam tantos problemas capilares assim, acho que é só uma questão de ponto de vista de cada mulher sobre os próprios cabelos”.



FRIZZ

Dentre todos esses defeitos que elas enxergam, o frizz é o que mais preocupa. O problema é o principal para 45,3% das entrevistadas, especialmente entre o público de 25 a 34 anos.

Na cadeira de Ivonete Rodrigues, cabeleireira e maquiadora do Instituto de Beleza Eliza Martins, no bairro Funcionários, região Centro-Sul de BH, os fios arrepiados são mesmo os vilões. “Esta é a maior reclamação mesmo. Às vezes, as clientes fazem luzes e o cabelo resseca, levantando os fios. Indico, em casos assim, muita hidratação, ter máscara e xampu de boa qualidade, leave-in e reparador de pontas para domá-los”.

Rosângela Rocha concorda que bons produtos são essenciais, e vai além. “É preciso deixar claro que os cuidados com os cabelos devem ocorrer tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro. Uma boa alimentação aliada a bons xampus, condicionadores e máscaras de hidratação, pode ser determinante para o alcance de cabelos mais saudáveis, alinhados e sedosos”, relata a especialista.



NATURAIS

Outro ponto do levantamento destaca que a busca por um look mais natural tem crescido entre as brasileiras e, progressivamente, elas têm usado menos chapinha e secador de cabelo. No entanto, nos últimos seis meses, 62,2% do público feminino passou por algum tratamento químico nos cabelos, incluindo as tinturas.

“No salão em que trabalho, a química que elas mexem muito é cor. Muitas estão deixando de fazer alisamento, progressiva, estão assumindo os cachos, mas a cor, continuam fazendo muito”, afirma a cabeleireira Ivonete Rodrigues.

Já Rosângela acredita que os tratamentos químicos ainda se fazem muito presentes, mas com uma pegada mais orgânica e natural. “Quando uma mulher opta pelo visual cacheado, por exemplo, quer que os cachos fiquem definidos e arrumados, mas nem sempre isso ocorre de maneira natural. As mulheres com os cabelos mais ondulados ou cacheados sempre precisam de processos que acomodem e organizem a raiz, franja e a parte da frente dos cabelos”, conta a hair stylist.

