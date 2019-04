Bolos, doces e outras guloseimas perdem espaço na cozinha dos confeiteiros, em Montes Claros, neste período e cedem lugar para os “queridinhos” da Páscoa: os ovos de chocolate artesanais. O produto vem sendo preferido por milhares de consumidores aos tradicionais chocolates industrializados, em razão dos recheios diversificados, além da consistência cremosa, ideal para comer de colher.



De olho nesse filão, doceiros investem em novos sabores de ovos – que podem ser feitos com chocolates nobres e importados – e aumentam a produção.



Brigadeiro, churros, Nutella, Oreo são alguns dos sabores mais encomendados, segundo eles. Mas há também os ovos sem lactose, sem glúten, o diet e até mesmo o vegano. Tudo ao gosto e necessidade do cliente. Os valores variam de R$ 20 a R$ 70, dependendo do tamanho e sabor.



Morador do bairro Amazonas, Sebastião Silva Costa Filho, de 49 anos, é um dos que enxergou nos ovos de chocolate uma forma de incrementar os negócios. Ex-motorista e cobrador de ônibus, ele passou a se dedicar à produção de doces em 2016 depois de ficar desempregado. Com a ajuda filha Tanielle Costa, de 19, ele produz o que chama de novidade na cidade: o “pastel de leite ninho”. Mas, no período de Páscoa, Sebastião intensificou a produção dos cobiçados ovos de chocolate.



“Faço mais de 15 sabores do pastel de leite ninho e as pessoas têm gostado demais. Agora estamos com uma grande demanda de ovos de Páscoa. É o primeiro ano que os faço para vender e estou com mais de 200 pedidos”, afirma.



INCREMENTO

No caso de Bethânia Carneiro, a produção de doces e bolos, que funcionava como um hobby, tornou-se a principal fonte de renda. Tanto que Bethânia abriu o próprio negócio há três anos. A doceira diz estar com mais de 400 ovos encomendados para esta semana.



“A Páscoa é o período mais lucrativo do mercado de doces, seguido do Natal e Dia das Mães. O ovo artesanal tem todo um trabalho diferenciado. Hoje, temos disponíveis no mercado, com fácil acesso, chocolates nobres e importados, possibilitando personalizar o trabalho de acordo com o gosto do cliente”, pontua a doceira.



A renda extra será usada para a construção do ateliê da confeiteira, o que ela acredita que incrementará ainda mais o negócio.



CURSOS

O Sebrae oferece cursos de capacitação para as pessoas interessadas em produzir ovos de Páscoa, especialmente para quem já trabalha no ramo, com objetivo de incentivar a formalização dos empreendimentos.



“Passamos orientações técnicas que vão auxiliar no sucesso do negócio, mas, para que tudo dê certo, é fundamental que a pessoa seja disciplinada, organizada e trabalhe com o que gosta e sabe fazer”, ressalta Karoline Almeida, do Sebrae Minas.