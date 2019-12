Depois da decoração e do prato principal para a ceia de Natal, hora de completar o menu com a sobremesa – parte muito aguardada pela maioria das pessoas. Fomos em busca de uma receita prática, barata e que, acima de tudo, irá agradar aos mais diversos paladares.

Aidê Santos Cruz Ribeiro e a filha Ianna Grasielle, donas da Aidê Cruz – Ateliê de Bolos e Doces, sugeriram o pavê e o sorvete de três camadas.

“O pavê é uma sobremesa clássica do Natal brasileiro. E o sorvete três camadas é uma receita tradicional da nossa família há anos. As receitas não têm nenhum mistério, são doces deliciosos, bonitos, cheios de camadas e, claro, muito simples de fazer”, afirma Aidê.

A combinação de texturas e sabores dessas receitas, segundo Aidê, transformam esses doces em algo maravilhoso, apesar da simplicidade. “São sobremesas frescas e combinam muito com o clima quente de Montes Claros”, ressalta.

Aidê e a filha se formaram em Gastronomia pela Funorte e já tocam seu próprio negócio. As duas possuem uma longa história de amor pela confeitaria. À utilização de produtos artesanais elas unem sabor, capricho e inovação em todo tipo de evento, trabalhando com bolos decorados, doces, bem-casados e chocolates personalizados.

“Concluímos recentemente o curso de Gastronomia na Funorte para agregar novas técnicas, conceitos e práticas que trouxeram diferenciação para o nosso trabalho”, ressalta Aidê.

RECEITA 1

Pavê de Morango com Biscoito Champagne

INGREDIENTES:

- 500g de morango fresco

- 500ml de leite integral

- 20g de amido de milho

- 20g de extrato ou essência de baunilha ou a gosto

- 2 gemas peneiradas

- 790g de leite condensado (2 caixinhas)

- 600g de creme de leite (3 caixinhas)

- 200ml de chantilly gelado

- 1 pacote de biscoito champagne

- 200 ml de leite para umedecer o biscoito



MODO DE PREPARO:

1 - Juntar o leite, as gemas peneiradas, o creme de leite, o leite condensado, a essência de baunilha e o amido numa panela e leve ao fogo médio mexendo, de preferência, com um fouet, por 10 a 15 minutos, ou até engrossar e reserve

2 - Umedecer os biscoitos no leite. Cobrir o fundo de um refratário com os biscoitos e dispor um pouco do creme e morangos cortados. Intercalar camadas de biscoito, creme e morangos

3 - Bata o chantilly gelado na batedeira em velocidade alta por aproximadamente 10 minutos até chegar ao ponto de picos altos

4 - Finalize com o chantilly por cima das camadas

5 - Decorar com morangos e levar para refrigeração por pelo menos 2 horas antes de servir

Dica: É importante peneirar as gemas para evitar o cheiro do ovo. Serve 12 pessoas

RECEITA2

Sorvete três camadas

INGREDIENTES:

Primeira camada:

- 790g de leite condensado (2 caixinhas)

- 790g de leite (medida caixa de leite condensado)

- 6 gemas peneiradas

- 20g de amido de milho



Segunda camada:

- 790g de leite condensado (2 caixinhas)

- 10 colheres de açúcar

- 10 colheres de chocolate em pó

- 20g de amido de milho

Terceira camada (tipo suspiro):

- 6 claras em neve

- 400g de creme de leite sem soro (2 caixinhas)

- 6 colheres de açúcar

- Coco ralado para decorar



MODO DE PREPARO

Primeira camada: Misture todos os ingredientes numa panela, leve ao fogo médio mexendo sempre até engrossar, formando um mingau. Em seguida coloque num refratário e reserve.

Segunda camada: Misture todos os ingredientes numa panela, leve ao fogo médio mexendo sempre até engrossar, formando um mingau. Em seguida, disponha no refratário sobre a primeira camada com uma concha pra não misturar os cremes.

Terceira camada (tipo suspiro):

1 - Na batedeira, ou com um fouet, bata as claras em ponto de neve bem firme

2 - Misture o creme de leite sem soro e o açúcar e continue batendo por aproximadamente 3 minutos. Em seguida, disponha sobre os outros cremes e cubra com coco ralado para decorar

3 - Leve ao freezer por aproximadamente 8 horas.

Dica: Esta receita fica melhor se for feita de um dia para o outro.

Serve 12 pessoas