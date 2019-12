Se você está na dúvida do que servir na ceia de Natal e quer sair um pouco do tradicional menu com peru e chester, o chef Magnum Martins tem uma sugestão bem suculenta, de encher os olhos e dar água na boca.

Formado no curso de Gastronomia da Funorte, Magnum comanda a Magnum Buffet e é chef no Buffet Casa Madu. Ele ensina como preparar Porchetta à pururuca com geleia de pimenta biquinho para a ceia natalina. A receita foi elaborada com técnicas que aprendeu no curso, mas leva um toque pessoal do chef.

Magnum diz que os cortes de carne de porco são tradição no Natal e a barriga de porco ganhou notoriedade de prato de alta gastronomia há algum tempo.

“A Porchetta à pururuca (barriga de porco enrolada, assada e nesse caso pururucada) vem acompanhada de uma deliciosa geleia de pimenta biquinho, produto de característica bem brasileira e já faz parte do cardápio natalino”.

“Os pratos natalinos vêm com uma dose a mais de carinho e amor, pois nessas ocasiões as famílias se reúnem para confraternizar e expressar a alegria em estarem reunidos. A gastronomia é a arte de servir, um ato de afeto e carinho”, conclui Magno.

SAIBA MAIS

Porchetta à pururuca

- INGREDIENTES

3kg de barriga de porco in natura (com maior quantidade de carne e menos gordura)

20g de sal

10g de pimenta do reino (moída na hora)

300ml de cachaça

barbante de algodão

1 litrto de óleo de soja



- MODO DE PREPARO

Limpar a barriga de porco e retirar o excesso de gordura

Temperar com sal e pimenta do reino

Colocar em uma assadeira a cachaça, de forma que fique em contato somente a pele da barriga com a cachaça

Deixar a barriga por 24h na geladeira com a pele em contato com a cachaça (esse processo ajuda na desidratação da pele da barriga para que ela pururuque no final)

Enrole como um rocambole e amarre

Leve ao forno a 100 graus por 4 horas ou na temperatura mais baixa até a pele ficar bem seca

Retire do forno e, com muito cuidado, derrame óleo bem quente na pele



DICAS DO CHEF

- Quanto menos gordura na barriga, menos perda ela vai ter, tendo um maior rendimento

- Uma cachaça mais aromática dará um toque a mais na sua receita

- Caso seja necessário, pode cortar pedaços menores da barriga, que deem para enrolar e amarrar

- A barriga também pode ser feita aberta, usando o mesmo processo, porém assar com a pele para cima e depois pururucar com óleo

Geleia de pimenta biquinho

- INGREDIENTES

1kg de pimenta biquinho em conserva

350g de açúcar

10g de sal

10 dentes de alho

3 folhas de louro

2 cravos

2 cebolas roxas cortadas em pétalas

300ml de água mineral



- PREPARO

Lavar a pimenta biquinho para retirar o excesso de sal da conserva

Levar ao fogo com todos os ingredientes e deixar cozinhar em fogo baixo por 2 horas

Retirar do fogo

Deixar esfriar

Processar no liquidificador

Volte ao fogo e deixe reduzir até consistência de geleia

Deixe esfriar

Sirva com a Porchetta à pururuca