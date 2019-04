Muita gente criticou “The Division” pelas brechas que permitiam que jogadores trapaceassem no desenvolvimento do personagem. Mesmo assim, tratava-se de um ótimo game. Agora a franquia chega ao segundo episódio e leva o caos para Washington DC, com a promessa de ser um game mais amplo e mais bem costurado que o primeiro.

A história se passa cerca de sete meses após os acontecimentos do primeiro game, que se deu numa Black Friday. Assim, a nova aventura acontece no verão. Daí, não se assuste se o personagem aparecer de bermudas e camiseta, como se estivesse indo para uma rave.



CONTINENTE

No primeiro game, o jogo se resumia a um fidedigno mapa da ilha de Manhattan com temperaturas abaixo de zero, que permitiram a disseminação de uma gripe mortal. Agora, o game se passa numa cidade situada no continente que tem área três vezes maior que o naco efervescente da Big Apple.

Levantamentos topográficos a parte, fato é que “The Division 2” tem mais caminhos abertos que no primeiro game. Isso permite uma maior liberdade dos jogadores para explorarem o mapa, assim como permite a oferta de novos desafios.



JOGABILIDADE

A estrutura de jogo de “The Division 2” segue a receita do game original, assim como do primo (espetacular) “Ghost Recon: Wildlands”. O jogador pode evoluir as habilidades, pode melhorar a indumentária. Pode otimizar as armas, coletar e vender itens, além de gastar dinheiro de verdade comprando roupinhas e saudações.



TAREFAS

Como todo Action RPG que se preze, o game tem uma missão central e uma infinidade de outras missões paralelas. No entanto, o mote de “The Division 2” é fazer as tarefas de forma cooperativa, com outros jogadores. Funcionou bem no primeiro game, assim como em “Wildlands”. Formar times para jogar é sempre divertido e torna a brincadeira mais tática. Cada um assume uma função, como atirador, infantaria ou suporte, como nos games on-line.

No entanto, quem quiser bancar o Lobo Solitário, no melhor estilo Chuck Norris, deixe a barba crescer e saia com a faca nos dentes!



PALAVRA FINAL

“The Division 2” é aquele game que lhe garantirá centenas de horas de jogo. Há missões intermináveis e também um cenário fantástico que contempla a riqueza urbanística da capital dos Estados Unidos. Com versões Para PC, PS4 e Xbox One, o preço sugerido é R$ 200.