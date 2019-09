Quem jogou “Assassin’s Creed: Odyssey” pode notar a riqueza de informações históricas sobre a Grécia Antiga espalhada pelo imenso mapa do jogo, em que é possível encontrar personagens famosos como Sócrates, Hipócrates, Pitágoras, assim como o rei Leônidas e outros nomes da civilização grega. Mas além desses “imortais”, o game conta com reconstruções de monumentos e prédios daquela época. E para quem quiser aprender mais sobre a Grécia Antiga, a Ubisoft liberou conteúdo “Discovery Tour”, que conta com um passeio guiado por 30 localidades gregas, com explicações detalhadas sobre aquela cultura. O conteúdo é gratuito para quem tem o game, mas pode ser adquirido separadamente. Nos EUA, ele é oferecido por US$ 19,90 (R$ 82), nas versões para PC, PS4 e Xbox One.

‘The Sims 4’ te leva para mundo místico

Não parece, mas “The Sims 4” já é um veterano com quase seis anos de mercado. Mesmo assim, o simulador de vida segue popular e acaba de receber um novo pacote para as edições de PC e Mac. O “The Sims 4: Realm of Magic Game Pack” inclui um novo mundo místico, em que os jogadores podem aprender feitiços, bruxarias e demais truques. O preço do pacote de expansão é de R$ 79. O pacote também será lançado para PS4 e Xbox One em 15 de outubro, mas na Electronic Arts não informa se os preços serão os mesmos.