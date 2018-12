No último sábado, 22, no Duca e Nazareth, aconteceu a The Best Party Funorte, que reuniu colaboradores de oito campi. Uma noite animada e descontraída, ao som de Lúcia Muniz e banda, Mel e banda e a Bambauê. Durante o evento, foram homenageados os funcionários destaque de cada campus, com uma placa da instituição e entregues pelas mãos do professor Ruy Muniz e a esposa, a deputada federal Raquel Muniz. Tudo preparado com muito carinho, que refletia em cada detalhe da festa que durou até o amanhecer.