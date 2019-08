À exceção de alguns dias invernais, a estação mais fria pouco deu as caras neste ano. No entanto, as temperaturas ainda não devem ter grandes elevações, criando o ambiente ideal para a realização de procedimentos estéticos. Apesar de não haver época certa para se submeter a esses tratamentos de beleza, especialistas apontam que o tempo ameno proporciona conforto na recuperação.

Durante o verão, quando o calorão e a umidade estão presentes, as intervenções não cirúrgicas podem exigir a redução de algumas atividades. Evitar tomar sol e diminuir o contato com a água do mar ou da piscina são recomendações no caso de processos mais agressivos, por exemplo.

“Dentre eles, os peelings químicos, que removem as camadas mais externas da pele, estimulando a formação de um novo tecido. Com isso, manchas, cicatrizes e rugas são suavizadas, tornando a aparência mais jovem. Como são utilizados ácidos para estimular a descamação da pele, o local da aplicação fica sensível à luz solar”, revela a dermatologista Marcela Condé, da Clínica Penchel.

Um dos pontos de atenção existentes é a possível formação de hematomas, destaca o biomédico Thiago Martins, especialista em harmonização corporal. “Em procedimentos como carboxiterapia, enzimas, eletrolipólise, hidrolipoclasia, microvasos, eles podem aparecer e, nesses casos, é imprescindível que a pessoa se abstenha da exposição solar direta, protegendo com roupas, protetor solar, etc”.



AVALIAÇÃO

O rejuvenescimento facial e a redução de medidas são os campeões de pedidos nas clínicas e não são moda passageira. Mulheres (e também homens) têm buscado os tratamentos estéticos para alcançar o bem-estar físico individual. Por isso, é indicada uma avaliação profissional.

“O tratamento mais adequado para qualquer situação da pele é determinado caso a caso. Exemplos são os diferentes tipos de manchas e níveis de envelhecimento cutâneo, que irão demandar métodos diversos de rejuvenescimento, e por aí vai”, coloca o dermatologista Lucas Miranda.

O biomédico Thiago Martins concorda e ressalta que não há um procedimento melhor que outro, o que deve haver é uma associação de tratamentos. “Cada um atua de forma diferente, assim como cada paciente possui uma necessidade única. Portanto, um tratamento realizado em uma pessoa, não necessariamente dará o mesmo resultado em outra”.



LIBERDADE

Os especialistas deixam claro que, mesmo tendo a recuperação mais confortável no inverno ou em épocas de tempo frio, as intervenções não cirúrgicas podem ser realizadas a qualquer tempo.

“Atualmente, a medicina estética já evoluiu o suficiente para possibilitar que vários procedimentos sejam realizados também em estações mais quentes. Já existem aqueles que podem ser feitos logo antes de uma viagem ao litoral, por exemplo”, reforça Lucas Miranda.

Mais procedimentos

Celulite

Alguns dos procedimentos são a intradermoterapia, que é a aplicação de medicamentos conhecidos como enzimas, via injeção na pele. Os ativos são os anti-inflamatórios e os que melhoram a circulação

Estrias

Uma opção é o dermaroller, um rolinho microagulhado que irá provocar uma injúria tecidual local, estimulando a renovação celular e o afinamento delas



Gordura localizada

A lipoenzimática consiste na aplicação de enzimas para eliminar o excesso de gordura. As substâncias são aplicadas por meio de injeções com agulhas muito finas



Manchas

O tratamento mais indicado é o uso de dermocosméticos e procedimentos com ação clareadora. Vitamina C, ácido kójico ou tranexâmico são alguns dos produtos utilizados



Remoção de tatuagens

O tratamento combina diferentes tipos de laser. A luz vai atingir um alvo, que é o pigmento. Ao absorvê-la, o pigmento “explode”

Fonte: Marcela Condé, médica dermatologista da Clínica Penchel