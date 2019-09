Ressignificar os resíduos têxteis da moda e discutir o destino dessa indústria no Brasil são as premissas do Trama Afetiva. O projeto, apesar de ser paulista, reúne artistas e criativos de todo o país.

Na edição realizada em agosto, 13 pessoas, escolhidas dentre quase 300 inscritos, fizeram parte do grupo que reciclou peças defeituosas e garrafas PET para criar um feltro de alta resistência.

De acordo com o idealizador e diretor-criativo do Trama, Jackson Araujo, a ideia é exatamente promover ampla discussão sobre o gap existente entre a realidade do mercado e o ensinado nas escolas de moda, além de dar destinação aos resíduos têxteis da Fundação Hermann Hering.

“Entendemos que a indústria da moda que queremos, responsável com o meio ambiente e inclusiva, ainda não existe. Temos que perceber que a transformação, na busca por processos que contribuam para a regeneração do planeta por meio do reaproveitamento, parte do princípio de cuidado com as pessoas”, observa.



DESENVOLVIMENTO

O material criado pelos participantes foi desenvolvido a partir de roupas que não saíram da fábrica da Hering por terem apresentado defeito e com garrafas PET coletadas por uma cooperativa de catadores de lixo.

“O feltro não esgarça, é super-resistente e não desfia. Criamos mobiliário, calçados, acessórios e roupas, vasos, isolamento acústico... Além de ser duplamente reciclável. Na terceira vez, ele vai virar matéria-prima para a construção de jardins verticais e hortas”, explica Jackson Araujo.



MINEIRA

Quem participou do grupo desta 3ª edição do Trama foi a designer de moda mineira Maira Gouveia. Ela, que ainda não conhecia o projeto, criou em colaboração com os colegas um puff com palavras bordadas em fita.

“Queria fazer algo colaborativo. Por isso, perguntei a cada um dos participantes qual palavra representava aquela experiência para eles. A organização escolheu um público muito heterogêneo, e, como ativista e feminista, foi incrível ver a representatividade no grupo”, relatou.

Mais informações sobre o projeto no site fundacaohermannhering.org.br/projeto/trama-afetiva.

