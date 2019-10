A Mercedes-Benz engatou uma quinta marcha nesse mês de outubro e, logo após apresentar o indócil A35 AMG 4Matic, a estrela das três pontas lança no Brasil a nova geração do cupê quatro portas CLA. O modelo estreia por aqui ao preço de R$ 219.900 na versão CLA 250.

Ele chega num degrau superior ao do Classe A Sedan (que é equipado com motor turbo 1.3 de 122 cv). O CLA 250 guarda sob o capô uma unidade turbo 2.0 de 224 cv e 35 mkgf de torque que garante ao modelo um desempenho bastante arisco, que o coloca em condições de concorrer com o Audi A3 Sedan 2.0, que entrega números bem parecidos.

A aceleração de 0 a 100 km/h é de 6,3 segundos e a velocidade máxima é limitada a 250 km/h. A transmissão é a conhecida 7G-DTC automatizada de dupla embreagem e sete marchas.



VISUAL

O CLA é bastante fiel à proposta de seu antecessor. Este, que por sua vez, sempre foi tido como uma versão em escala do sofisticado CLS (precursor na moda dos cupês quatro portas).

O modelo tem desenho limpo, sem excesso de vincos. Na lateral, chama atenção a forma em arco da linha da cintura e do teto, além das rodas aro 18. A seção dianteira segue a tendência inaugurada pelo CLS, assim com as formas das lanternas.



CONTEÚDOS

O CLA desembarca no Brasil recheado de conteúdos como o assistente pessoal MBUX, que é capaz de interpretar comandos de voz para ajustar funções do carro. A versão que chega ao Brasil não conta com a atualização oferecida na Europa e EUA, que é capaz de fazer buscas pela internet.

O cupê também é equipado com Head-Up Display, que projeta dados da viagem no para-brisas. O recurso é uma primazia na linha de compactos da marca, que até então era relegado aos modelos mais sofisticados.

Mas o destaque, mais uma vez, é o grande quadro de instrumentos digital (dividido em duas telas), que se tornou padrão na Mercedes. À frente do volante, a tela de instrumentação permite diferentes configurações de visualização.

Ao lado, mais ao centro, fica a tela de navegação, entretenimento e demais funções do carro. O CLA 250 também conta com pacote de tecnologias que possui seletor de condução, que oferece modos mais eficientes e esportivos, além de frenagem emergencial.