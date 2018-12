É crescente o número de brasileiros que aboliram a carne do cardápio ou até mesmo excluíram qualquer produto de origem animal da dieta – os chamados veganos. Pesquisa realizada neste ano pelo Ibope revela que os adeptos do vegetarianismo no país quase dobrou em seis anos, chegando atualmente a 29 milhões de pessoas.

Pensando nessas pessoas que, seja por não gostar de carne ou pela escolha de uma dieta que acreditam ser mais saudável, o jornal O NORTE traz nesta série especial de Natal dicas para preparação de ceia.

Chef de cozinha vegetariana e vegana, Thaís Quadros ressalta que é possível uma ceia vegetariana colorida e saborosa à mesa, mas são necessários alguns cuidados. “É senso comum que vegetarianos só comem salada, o que não é verdade. Esse prato pode servir de guarnição, pois há muitas possibilidades para a ceia”, garante.

Thaís observa que muitas pessoas costumam preparar carnes com vegetais, acreditando que os vegetarianos fazem a separação dos ingredientes ao comer. “O vegetariano não consome alimentos que tenham sido preparados na mesma panela com carne”, alerta.

A chef recomenda observar se entre os convidados da ceia existem vegetarianos restritos no grupo, isto é, que não consomem nenhum produto de origem animal. Nesse caso, a preparação requer mais cuidados, como eliminação de ingredientes como leite, queijos e ovos.

Sobre as adaptações possíveis para atender as pessoas que se adequam à dieta vegetariana, Thaís recomenda “trocar” as carnes provindas de animais pelas carnes de origem vegetal. Ela cita como exemplos a carne de jaca verde, a proteína de soja e o seitan (carne de glúten). Vale ainda investir em cogumelos.

“O frango desfiado do salpicão pode ser trocado pela carne de jaca verde, o lombo recheado, pelo seitan e ainda é possível usar carne de soja no preparo de almôndegas e no molho à bolonhesa da lasanha”, exemplifica.

O que não pode faltar é criatividade. “Aposte nas decorações com frutas, castanhas, ervas, pesquise pratos na internet e busque uma linda apresentação”, recomenda a chef. E mais: incremente com cebola, alho, pimenta de cheiro, especiarias, molhos (shoyo e inglês), mostarda e azeites. “Mas, lógico, o tempero que não pode faltar é o amor”, diz Thaís. Confira a seguir as sugestões da chef.

Salpicão de carne de jaca

INGREDIENTES

2 cenouras raladas

1 lata de milho

1 1/2 xícara de chá de cebola roxa laminada

1 maçã verde cortada em fatias finas

1/2 limão espremido

1 colher de sopa de mostarda

1 xícara de chá de carne de jaca desfiada

1 xícara de maionese

1/2 xícara de salsinha e cebolinha picadas

3 dentes de alho

Uva passa a gosto

Batata palha a gosto



MODO DE PREPARO

– Corte uma jaca verde em pedaços, coloque na panela de pressão e cubra com água. Após pegar pressão, aguarde 40 min e retire e espere esfriar.

– Desfie a polpa que sairá semelhante a frango desfiado e já está pronta para o consumo!

– Refogue com 1/2 xícara de cebola roxa e os 3 dentes de alho.

– Misture a preparação com os demais ingredientes, menos a batata palha.

– Refrigere, e ao servir acrescente a batata palha.

****

Farofa Natalina

INGREDIENTES

3/4 xícara de farofa de mandioca torrada

1 cebola cortada em cubinhos pequenos

3 dentes de alho

1/2 xícara de cheiro verde

3 pimentas de cheiro

1/2 de azeitonas verdes fatiadas

1 xícara de proteína de soja granulada frita

1 colher de chá de essência de fumaça

1 colher de sopa extrato de tomate

3 colher de chá manteiga ou margarina (caso seja para veganos)

1 xícara de vinagre de álcool

1/2 xícara de shoyo

2 xícaras de óleo de soja

Uva passa a gosto



MODO DE PREPARO

– Hidrate a proteína de soja com água quente até cobrir. Após amolecer, lave em água corrente até parar de soltar uma leve espuma.

– Despeje o vinagre, misture e lave novamente para amenizar o sabor do vinagre.

– Misture o shoyo, a essência de fumaça e o extrato de tomate a essa mistura e esprema até ficar mais sequinha.

– Em uma panela esquente o óleo de soja e frite a proteína de soja. Reserve.

– Em outra panela, em fogo alto, refogue com manteiga ou margarina a cebola, o alho e a pimenta de cheiro sem perder suas texturas. Adicione a proteína de soja frita, a azeitona e por último a farinha de mandioca tostada.

– Misture tudo e adicione o cheiro verde, as castanhas e as passas.

– Agora só é só servir!