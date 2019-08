A Capcom domina como poucos selos a arte de vender o mesmo produto mais de uma vez. Na verdade, ela vende diversas vezes. O publisher acaba de anunciar o pacote “Mega Man Zero/ZX Legacy Collection”, para PC, PS4 e Xbox One. A compilação reúne os episódios das séries “Zero” e “ZX”, que são paralelas à saga original do menino robô. Com preço sugerido de R$ 150, a coletânea conta com seis games, quatro da série “Zero” e os dois episódios de “ZX”, que foram publicados exclusivamente para Nintendo DS. O lançamento está marcado para 21 de janeiro de 2020.