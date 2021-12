Já faz algumas semanas que as igrejas, escolas e hospitais adventistas em oito países sul-americanos estão envolvidos no Mutirão de Natal, uma campanha solidária que visa proporcionar um fim de ano mais feliz a pessoas em situação de vulnerabilidade.

A campanha nasceu em 1994 com a proposta de arrecadar alimentos, roupas, brinquedos, produtos de higiene e outros itens para serem doados.

Em Montes Claros e região, a campanha já tem alimentado famílias carentes. É o exemplo de Franciele Alves de Jesus Ramos. Mãe de 7 filhos, ela foi abraçada pelo Mutirão de Natal. Ela elogiou a ação social realizada pelos adventistas, e garantiu que os alimentos doados são essenciais para ela e sua família.

Priscila Rodrigues Silveira Almeida, voluntária do projeto na Igreja Adventista no bairro Jardim Panorama, explica que Franciele é acompanhada juntamente com sua família desde o início do ano. Salienta que considerando o estado crítico o qual muitos vivem devido a pandemia, as famílias mais carentes são as que mais sofreram com os efeitos desta crise.

“São famílias de comunidades, e que em sua grande maioria são trabalhadores informais ou prestadores de serviços, com renda per capta inferior a um salário mínimo. Pessoas que vivem em situação de extrema pobreza. Penso que é um trabalho social que faz grande diferença na vida das famílias assistidas pelo programa, devolvemos a elas o essencial a dignidade de se alimentarem e de verem sua família alimentada”, frisa Priscila.

Pastor Moises Carvalho Júnior, presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o norte e noroeste de Minas Gerais, destacou a importância do Projeto Mutirão de Natal. Para ele, a campanha de arrecadação de alimentos, calçados e roupas, é uma oportunidade de levar dignidade para as pessoas. O pastor acredita que com a somatória de forças, muitas coisas ainda podem ser feitas em prol das famílias carentes no norte e noroeste de MG.

Como participar

Qualquer pessoa pode contribuir com doações. Os pontos de coleta são igrejas, escolas, clínicas e hospitais adventistas, além de estabelecimentos comerciais parceiros, identificados com o símbolo do projeto. Também é possível se envolver nos grupos e iniciativas de assistência, formados nas igrejas. s endereços estão no site igrejas.adventistas.org). Já no site oficial do Mutirão de Natal constam todas as informações a respeito do projeto, bem como materiais e dicas para a sua realização.