Janeiro chegou e nem todo mundo irá viajar. Mas isso não significa que as férias de verão serão uma monotonia. Dá para fazer muita coisa legal: explorar sua cidade, ir ao clube, ir ao cinema, maratonar aquela série que anda esquecida na sua lista de desejos e também zerar um game longo, aqueles que demoram uma eternidade para finalizar.

E para te ajudar a escolher, selecionamos quatro títulos que demandam horas intermináveis para chegar aos créditos. São jogos de mundo aberto, que permitem muita exploração e contam com centenas de missões e tarefas paralelas. E o melhor, são produções com mais de um ano de publicação, que podem ser compradas com valores menos exorbitantes que um lançamento.



ASSASSIN’S CREED ODYSSEY

A série da Ubisoft ficou famosa por inserir jogadores em tramas regadas de contextos históricos. Da Jerusalém tomada pelos cruzados, passando pela Florença renascentista, cruzando o Atlântico com a colonização da América e voltando ao antigo Egito, a série é um prato cheio para quem busca um game imenso e cheio de história.

Em Odyssey, a história se passa na Grécia, num período próximo ao da Guerra do Poleponeso, por volta de 430 a.C. No game, o jogador assume o controle de um filho bastardo de um general espartano. Criado por um mercenário, o garoto – ou garota, uma vez que o jogador pode escolher o sexo do personagem e posteriormente topar com seu irmão (ou irmã) – tem como meta acertar as contas com seu velho.

Mas até o desfecho, ele tem um mapa gigantesco e incontáveis monumentos históricos para explorar, assim como encontrar indivíduos como Sócrates, Pitágoras e Hipócrates. É jogar e aprender. Disponível para PC, PS4 e Xbox One, com preços em torno dos R$ 150.



MAFIA III

Poucos games têm uma trilha sonora tão incrível como “Mafia III”. Embalado por Stones, Hendrix, Aretta, Creedence, Cream, o game coloca o jogador na pele de um veterano do Vietnã, negro e órfão, que viu o homem que o criou ser morto pelo chefe do crime organizado na cidade de New Bordeaux (uma cópia de New Orleans).

Tido como morto, Lincoln Clay inicia o plano de vingança, com ajuda de um agente da CIA, tomando os principais pontos do crime, como casas de prostituição, desmanches, contrabando e demais negócios ilícitos. O game prima pelo dinamismo, diálogos ácidos. Toda história é narrada por um pastor e por flashbacks de um interrogatório no Senado, anos mais tarde. Disponível para PC, PS4 e Xbox One, com preços na faixa dos R$ 80.



METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN

“Metal Gear” é a grande obra do programador japonês Hideo Kojima. Complexo, surreal e confuso, compreender a lógica da série não é fácil. Mas “Metal Gear Solid 5” é capaz de explicar tudo junto de um game tático de mundo aberto.

O jogador assume o papel de Big Boss, o lendário super soldado que criou seu próprio exército de mercenários para lutar contra tiranos globais. O game se passa em meados dos anos 1980, bem antes do episódio original, que acontece em 1995. No game, Big Boss precisa cumprir missões em diferentes regiões como Afeganistão e também na África.

A cada missão, o jogador recebe créditos que podem ser usados para melhorar a base da organização Diamond Dogs, assim como adquirir novas armas e trajes. Com versões PC, PS3, PS4, Xbox 360 e Xbox One, seu preço varia de R$ 50 a R$ 150.



RED DEAD REDEMPTION 2

Ele foi considerado o melhor jogo de 2018 e segue como um dos grandes títulos da atual geração. Red Dead 2 segue a receita de seu antecessor e coloca o jogador num mapa gigantesco que reproduz o meio-oeste dos Estados Unidos. A trama se passa no final do século 19, cerca de dez anos antes dos acontecimentos de Red Dead Redemption.

O jogador assume o papel de Arthur Morgan, integrante do bando de Dutch Van Der Linde, que inclusive tem o protagonista do jogo anterior, John Marston, como membro da gangue. Com gráficos impecáveis, um enredo de primeiro e excelente jogabilidade, RDR2 é garantia de centenas de horas de jogo.

O game conta com modo on-line, em que o jogador pode construir seu personagem e iniciar sua vida de fora da lei. Com versões para PC, PS4 e Xbox One, o game pode ser encontrado a partir de R$ 160.