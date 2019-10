Videogames deixaram de ser brinquedo há muito tempo. E uma prova irrefutável disso são os campeonatos de e-Sports que movimentam cifras milionárias e já ocupam um bom naco das grades de emissoras esportivas. Nesse cenário, o Mundial de “League of Legends” surge com a Copa do Mundo dos games, com premiações de mais de R$ 25 milhões.

A competição teve início na quarta-feira, em Berlim. A primeira fase, que segue até terça-feira, funciona como uma “Pré-Libertadores”, em que serão definidos os times que irão para a fase de grupos. Representando o Brasil está a equipe do Flamengo, que disputará vaga com outras 11.

As equipes são divididas em quatro grupos com três times. Os dois melhores de cada chave avançam para a segunda eliminatória. Dos oito restantes, apenas quatro irão para a fase de grupos, que conta com outros 20 times já classificados e ocorrerá dos dias 12 a 15 e de 17 a 20.

As quartas de final e semifinais serão disputadas em Madri, entre 26 e 27 de outubro e 2 e 3 de novembro. Já a final acontecerá em Paris, em 10 de novembro.



GRUPO DA MORTE

Os rubro-negros estão na chave D, a mesma dos times da Turquia e Coreia do Sul, no chamado “Grupo de Morte”.

Vale lembrar que em “LoL”, Brasil e Turquia protagonizam rivalidade semelhante à que temos com os hermanos nas quatro linhas.