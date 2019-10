Se você pensa que maquiagem colorida é fantasia de Carnaval, melhor rever seus conceitos! Pelo menos nesta próxima temporada. É que a mistura de tonalidades vibrantes nos olhos, protagonizando a produção, e os batons marcantes são tendências máximas para a Primavera-Verão 2020.

As makes solares, em que o laranja é o tom predominante, são as queridinhas do momento. Inclusive, as semanas de moda de Nova York, Milão, Londres e Paris, no último mês, mostraram que o tom não pode faltar na ponta do pincel.

Para quem não pretende investir em um estojo de sombras multicolorido, a maquiadora Bela Carvalhais, professora no curso de Estética das Faculdades Promove, dá a dica.

“Gosto muito de usar batons para criar sombras esfumadas. É possível fazer um olho bonito, com degradê. Usando um tom mais escuro na pálpebra móvel e um mais claro no côncavo. Até com o mesmo batom, inclusive”.



COMBINAÇÕES

A tendência da cor na maquiagem vem de várias formas e dá pra brincar bastante. As combinações que mixam tons quentes (amarelo, laranja, vermelho) e frios (violeta, roxo, azul, verde) são aposta para arrasar na balada, enquanto os monocromáticos se adequam mais ao dia a dia, ressalta Izabella Faria, maquiadora do Instituto Célio Faria.

“Com as cores semelhantes, como roxo e azul, podemos usar a mesma técnica de esfumar com preto e marrom. Outra opção é aplicar uma na pálpebra e a outra na raiz dos cílios inferiores. Se for monocromático, como o laranja, utilizar tonalidades bem próximas nos olhos, boca e blush é o que indico”.

A expert ainda afirma que é preciso cuidar do restante da make para estar na tendência primaveril. “A pele deve ser mais natural, sem muito ‘reboco’. O ideal é usar uma base mais fina, como aquelas que vêm em conta-gotas. O blush rosinha ou pêssego, com menos contorno, e iluminador na tonalidade da pele para dar um brilho natural”.

E o batom? “Puxado para o nude, mais cremoso, sem cintilância. Não chega a ser o de efeito matte. Além disso, dá pra brincar com o batom vermelho ou de cor mais forte e vibrante, com acabamento molhado”, indica Izabella Faria.