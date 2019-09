A edição 2019 do Brasil Game Show (BGS) promete uma infinidade de atrações, com direito a presença de grandes nomes da indústria dos games, como os designers John Romero (“Wolfenstein 3D” e “Doom”) e o brilhante e injustiçado Howard Scott Warshall (“E.T. The Extra-Terrestrial” e “Yars Revenge”). A feira será palco da etapa Pro Kompetition de “Mortal Kombat 11”. A etapa será disputada em 12 e 13 de outubro no estande da WB Games e no palco principal da BGS, valendo pontos que podem levar à grande final e US$ 15 mil (R$ 62 mil) aos vencedores. “A comunidade brasileira de fãs de Mortal Kombat é uma das mais apaixonadas pela série no mundo. O Brasil é um território muito relevante para a franquia, e por isso o país entrou no calendário oficial de eSports do jogo”, explica o diretor de Marketing e Vendas da WB no Brasil, Cleyton Oliveira. A BGS 2019 acontece de 9 a 13 de outubro, no Expo Center Norte. Informações e ingressos: www.brasilgameshow.com.br

CD Projekt Red publica detalhes de ‘Cyberpunk 2077’

“Cyberpunk 2077” há um bom tempo é uma das grandes promessas para esse final de ciclo de consoles. E o game ganhou mais relevância depois de o ator Keanu Reeves entrar no projeto como personagem secundário. Agora a produtora CD Projekt Red publicou um vídeo que revela detalhes do gameplay, como as opções de personagens e habilidades, como racker ou valentão. O vídeo também apresenta um pouco a estrutura social do jogo, com detalhes sobre os distritos, gangues, assim como a possibilidade de adquirir implantes robóticos. O game chega em abril de 2020, para PC, PS4 e Xbox One.