Quem curte games não pode ficar de fora da Brasil Game Show (BGS), maior feira do gênero na América Latina, que acontece até domingo, no Expo Center Norte, em São Paulo. Neste ano, a mostra contará com atrações como palestras de desenvolvedores como Howard Scott Warshaw, um dos principais nomes da era do Atari, assim como John Romero, designer dos clássicos “Doom”, “Wolfenstein 3D” e “Quake”. A feira também será palco de campeonatos de e-Sports, além de contar com estandes da Microsoft, Sony, Warner e os principais publishers do setor. Um dos destaques ficará por conta do estande da Nintendo.