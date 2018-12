A noite de Natal, além do espírito de amor, alegria e esperança, principais ingredientes da data cristã, merece uma mesa com decoração especial. Afinal, é tempo de reunir a família e os amigos para momentos de confraternização inesquecíveis e nem sempre possíveis durante o ano.

E, ao contrário do que muitos possam pensar, não é preciso investir muito dinheiro para compor uma mesa alegre e bonita, como deve ser a noite inesquecível.

“A criatividade é o item que mais deve ser levado em conta na preparação, pois pode-se ter uma mesa bonita sem muito custo, trabalhando a harmonia entre os itens que a pessoa já tem em casa de anos passados”, garante o decorador Eduardo Vieira.

O importante, de acordo com o decorador, é combinar pratos e taças com os adornos que irão compor a mesa. Velas, bolas de Natal, castiçais, pinhas e toalha com estampas natalinas são exemplos dos vários objetos para a decoração da mesa. “Os pratos e taças podem ser alinhados com as cores tradicionais da época, que são o vermelho, verde, dourado, prata e branco. Mas vale também a inventividade para compor uma mesa bonita e convidativa”, sugere Eduardo, que diz ir mais longe das cores tradicionais, optando por tons mais vibrantes.

“Neste ano, por exemplo, usei um detalhe de penas de pavão que encontrei na casa de uma cliente e trouxe grande charme aos detalhes da residência”, exemplifica.



DICAS

Outra dica para obter uma bela decoração é manter o prato principal sempre em evidência. Para a decoração de mesa simples, Eduardo indica o uso de bolas, laços, fitas e alguns outros adornos que tiver em casa que imprimam beleza e harmonia à mesa. Ele sugere caprichar nas sutilezas. “Podemos ter harmonia e encontrar o clima natalino com a expressão de poucos detalhes”, diz.

Quando se pretende fazer uma mesa intermediária, nem muito simples e nem luxuosa demais, Eduardo recomenda acrescentar peças de prataria. “Mas nada que haja muita poluição visual. Vale preservar o clássico”, pondera. Ele aconselha ainda apostar no uso de taças, velas, arranjos e panos nas cores características.

Mas se a intenção é compor uma mesa luxuosa, aí a dica é abusar de pratos decorados de porcelana, talheres em prata, taças de cristais, sousplast e guardanapos decorados com cores e temas que remetam ao Natal.

“Nesse tipo de decoração, podemos abusar de todos os detalhes, posso colocar tudo que encontrar pra poder expressar o Natal. Vou a fundo nisso e deixo a mesa rica de todos os itens, e assim fica uma boa apresentação visual de beleza e glamour”, garante Eduardo Vieira, lembrando que a decoração da mesa é muito importante porque é um “momento de confraternizar e celebrar o amor”.