A cadeia do turismo em Minas terá condições de financiamento facilitadas pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). As operações do banco com recursos do Fundo Geral do Turismo (Fungetur), destinadas ao capital de giro de micro e pequenas empresas do ramo, já oferecem, desde ontem, redução nas taxas de juros e ampliação do prazo de carência. As medidas estão sendo adotadas em função do contexto econômico imposto pela pandemia do coronavírus.

Os juros iniciais da linha de crédito caem de 7% ao ano (+ INPC) para 5% ao ano (+ INPC). O prazo de carência dobrou, de seis para 12 meses, com pagamento em até 48 meses. O acesso ao crédito deve ser feito diretamente pela plataforma digital do banco (bdmg.mg.gov.br) ou por meio de um correspondente bancário, que pode ser consultado pelo site.

Podem solicitar o crédito empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões e pertencentes a uma das mais de 90 atividades econômicas da cadeia do turismo, incluindo empresas de hospedagens, bares e restaurantes, transporte e agências de turismo, até negócios de produções artísticas, de teatro e dança, animação de festas, infraestrutura de eventos e aluguel de equipamentos.

“A cadeia do turismo é uma das mais abrangentes e estratégicas para Minas Gerais, com cerca de 60 mil estabelecimentos. Assim, estamos tornando ainda mais acessível e ágil a disponibilização de recursos para o pequeno empreendedor neste momento de desafios. Nós, como banco de desenvolvimento, temos que atuar na frente anticíclica deste cenário e encontrar alternativas efetivas para minimizar seus impactos econômicos e sociais”, afirma o presidente do BDMG, Sergio Gusmão.

Para ter acesso aos recursos, as empresas também precisam estar em operação há pelo menos seis meses e serem inscritas no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) – o cadastro pode ser feito gratuita e rapidamente pelo próprio empresário na página do Ministério do Turismo.

*Com Agência Minas