Os brasileiros que suspeitam de fraudes no pedido de auxílio emergencial com o uso dos seus dados podem consultar a página do benefício para verificar as informações (consultaauxilio.dataprev.gov.br/consulta).

Nessa página, o cidadão deve informar CPF, nome completo, nome da mãe e data de nascimento.

Segundo o tutorial para consultar a situação do benefício, há cinco respostas possíveis para o pedido de auxílio que podem ajudar a entender se há algo de errado com o cadastro.

Uma delas é “Benefício aprovado”. Isso significa que o cidadão é elegível a receber o auxílio emergencial. A data de envio para a Caixa não representa a data efetiva do pagamento do benefício. O calendário de pagamento dos beneficiários deverá ser consultado diretamente no site da Caixa.

A outra resposta “Benefício não aprovado”, significa que o cidadão não é elegível a receber o auxílio emergencial. Na mesma tela, a pessoa poderá verificar qual critério não foi atendido, motivo que causou a recusa do benefício.

Uma terceira possibilidade é “Requerimento não encontrado”, apresentada caso o requerimento do cidadão ainda não tenha sido recebido pela Dataprev. A opção “Requerimento retido” indica que o cadastro foi retido pela equipe de homologação do Ministério da Cidadania em função da complexidade de cenários e cruzamentos. Com isso, será realizado novo reprocessamento das informações pela Dataprev.

Se a resposta que você recebeu foi “Dados inconclusivos”, significa que o sistema identificou problemas nos dados da pessoa que impedem a análise para concessão do benefício. O sistema vai orientar que se realize um novo requerimento no site da Caixa para complementar ou confirmar seus dados cadastrais ou de sua família.

Assim, observando essas respostas, é possível saber se alguém usou os dados indevidamente para pedir o benefício.



DENÚNCIA

Segundo o Ministério da Cidadania, em casos suspeitos de fraude no auxílio emergencial, o cidadão deve registrar denúncia no sistema Fala.Br (Plataforma integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação da Controladoria Geral da União – CGU), disponível na internet ou pelos telefones 121 ou 0800-7070 2003.



SAQUES

A Caixa libera hoje (3) as transferências e os saques da segunda parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em abril. Ontem, foram liberados os recursos para atender 2,7 milhões de beneficiários nascidos em março. E, a cada dia, será atendido o público de determinado mês (com exceção do domingo, 7). Até sábado, dia 13 de junho, saem os recursos para os nascidos em dezembro.

A liberação do saque e a transferência da poupança social da Caixa para outros bancos está sendo feita de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários. Os recursos estão sendo transferidos automaticamente para as contas indicadas.

*Com Agência Brasil